「皇帝」教我學俄文（上）

在那個「蘇聯的今天，就是中國的明天」的年代，俄文是中國許多學生唯一必學的外語項目或第一外語。我從高中一年級開始學俄文，直到大學二年級；大三自學俄文一年，通過考試後在大四開始學習為期一年的第二外語。

記得高二第一學期第一節俄文課，當上課鈴聲響起時，走進教室的是一名新老師，他年紀不大，看上去三十來歲，個子高高的，穿一件當時上海灘時髦男士愛穿的黃卡其風衣，戴一副眼鏡，玉樹臨風般的白面書生。他進教室後走到講台後面，清了一下嗓子，用普通話自我介紹：「我是你們的俄文老師，我姓皇，叫皇帝。」

啊，皇上來教我們俄文？教室裡飄起一陣輕輕的驚訝聲。

許多上海人不管是用上海話還是用普通話說話，「王」、「黃」、「皇」三字的發音是很難分辨的。他看到我們每人一臉詫異，轉身在黑板上慢吞吞寫下了「王典」兩字。這下子大家才吐出一口長長的氣，原來不是坐金鑾殿的皇帝，而是站在講台的平民。不過，你還真別說，他的下巴極像書裡描繪的明太祖朱元璋，又長又前翹。

短短的第一堂課下來，大家反應極好，別看他年紀輕輕的，俄文的知識淵博，引經據典、收放自如，上課時精神十足、風趣幽默、生動活潑，熟練駕馭課堂，善於調動學生的興趣點與注意點。後來他不無得意地承認，一進教室就自稱「皇帝」的橋段，就是為了引起全班學生的注意與興趣所專門設計的，他得意洋洋地說這個橋段的效果一試就靈，萬試萬靈。

班主任得知我們的反應後，笑瞇瞇地告訴我們：「王老師在來我們學校之前，可是教大學生俄語的，現在來教你們高中生，是你們的福氣。」

不久，我們知道了他原來任教於上海第二醫學 院，後來又聽聞他從小是混在白俄的孩子堆裡，和白俄孩子同吃同玩、一起長大，因此他的俄語口語能力在當時上海灘的俄文教師群裡算是很好的。

據他親口對我說，一九五六年蘇聯太平洋艦隊三艘軍艦訪問上海期間，他被安排專門為一艘驅逐艦的艦長做貼身翻譯。艦長送了他不少禮品，其中最讓他感到珍貴的是一套蘇聯海軍軍官的軍禮服。「給其他兩個艦長當翻譯的都沒有禮服，只有我有」，他說起這段經歷時滿面含笑、兩眼放光，相信這是他一生中的高光時刻。沒想到三年之後他被調到中學，公開的原因是他沒有大學本科學歷，不能擔任高校教職。

王老師的講課水平和藝術及他個人的經歷吸引了我，無形之中增加了我學習俄文的興趣與動力。我聚精會神聽他的課，思想從不開小差，因此俄文基礎從一開始就打得很紮實，應該與此密不可分。

有一天，他在課上叫我站起來讀誦一段課文「人的一生應當怎樣度過？」這是從「鋼鐵是怎樣煉成的」一書裡節選出來的名段：「人最寶貴的是生命…人的一生應當這樣度過：當他回首往事時不因虛度年華而悔恨，也不因碌碌無為而羞恥…。」我深情並茂地念，全班同學鴉雀無聲地聽。等我念完了，整個教室似乎還陶醉在我的激情之中，過了好幾秒鐘，「皇上」才如夢初醒似地「賜座」予我，這堂課結束之後，發生兩件事。

坐在我前面的一名女生，一下課就扭轉身來要我再讀一遍給她聽。高中三年期間我常被老師叫起來讀課文，這不是我的第一次，也不是最後一次，卻是這輩子受到一名美女同學如此青睞的唯一一次，所以刻骨銘心地記著。

過了幾天，王老師對我說，縣教育局 正在組織一次各校學生參加俄語活動，用俄語唱蘇聯歌曲，或用俄語朗讀詩文，或跳俄羅斯 民族舞蹈等。「你的朗讀不錯。我已經向教研組彙報了，決定派你去參加演出，背誦這一段文字。聽清楚，不是看著紙頭朗讀，是背誦，你要一字不差地從頭到尾背出來，」他強調：「要背到倒背如流。」語氣之堅決，就像皇帝下聖旨。

➤➤➤「皇帝」教我學俄文（下）