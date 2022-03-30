有人說：「饞是一種福氣。」我想也是。在新冠病毒肆虐之前，我和老伴就籌畫著回上海老家，其實也沒有什麼非要回去的大事，在雞毛蒜皮的生活裡，想吃久違的上海陽春麵就是一件繞不開的事情；但沒想到，新冠疫情 橫插一槓子，鬧了兩年多了，還在耍流氓。我們只能心裡惦記著陽春麵，口水往肚裡吞。

上海人與陽春麵有不可分割的情結，小小的一碗陽春麵滿足了幾千萬人的胃。我出生在上海，在上海長大，不知道吃了多少碗陽春麵，雖然在普通的小麵館就能夠吃到陽春麵，但各家麵館味道還是不盡相同。我最喜歡吃的陽春麵，看似簡單，功夫卻深藏在裡面。

首先，麵湯是用黃鱔骨頭熬一個晚上，中間不可以再加湯水，每天當麵湯用完，麵館就不再營業，老闆會對來晚的食客說一聲：「明天請早。」我記得，第一次去吃陽春麵時只要二兩糧票、一毛錢，就能夠吃上一碗道地的陽春麵了。說起陽春麵，其實看上去就是一碗「光麵」，端上桌的麵條不硬不軟更不能糊，要恰到好處；清湯上面飄著幾點豬油花、幾絲青蔥，再來一些細細的「小米蔥」，就是這樣一碗陽春麵，有說不出的鮮美、清香與誘人。

對上海人來說，陽春麵可以當早餐，也可以作為午餐或晚餐，非常方便，真是價廉物美，絕對是大眾化的美食 。陽春麵的香味，也隨著黃浦江上的微風瀰漫街頭。

時光流逝，日新月異，美食層出不窮，千變萬化，但陽春麵依然是老面孔、老味道。如果新開張麵館味道不夠正宗，不是老上海陽春麵的味道，上了年紀的老上海食客就不再回頭。一碗「頭湯」陽春麵，更是上海人精緻生活方式的體現，「頭湯」是指麵館每天清晨剛開始營業時，以清水所煮的第一批麵條，湯色最清爽。

一碗好麵光是「頭湯」還不夠，還要做到湯燙、麵燙、碗燙「三燙具備」，不僅喚醒了沉睡的味蕾，更是吃得人背後微微冒汗，一整天筋骨舒暢。就是這樣一碗實實在在的上海麵，不斷地勾起我的鄉愁與食欲。

小時候我好奇地看著小麵館的擀麵台，擀麵師傅嫻熟的手法在我的眼裡就像魔術師，那時的我還得踮起腳才能張望，巴望著每天能夠吃到陽春麵。

長大後吃了各種各樣的麵條，卻沒能夠改變我對陽春麵的癖好；我隨著「舌尖上的中國」的鏡頭看遍了大江南北，遼闊的華夏大地處處都有獨特的美食，但都無法像上海陽春麵那般使我嘴饞，看來要改變一個人的口味不是一件容易的事。

掐指一算，我當「北漂」已經十幾年了，吃遍了各國特色的飯館，特別是掛著「上海小吃」的飯館，賣小餛飩，炒麵、燒賣等，但就是沒賣陽春麵，惹得我肚子裡的饞蟲咕咕叫，只能打算回上海。

悶坐在斗室，唯有讀書才能暫時忘記饞蟲的侵擾，翻開手邊的一本「紅樓夢」：「我所居兮，青埂之峰。我所遊兮，鴻蒙太空 。誰與我遊兮，吾誰與從。渺渺茫茫兮，歸彼大荒。」我癡癡地坐著想著，天馬自行空，雲龍遠飛海，好似海市蜃樓，一碗一碗的陽春麵從很遠的上海向我飛來，但我竟然還是沒能夠吃到任何一口。