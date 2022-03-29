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傘的回憶

謝光明

「啪」，不輕不重，我關上霞的車門，想起我的傘落在她車後座了。

二十多年前的那天，同學結婚，新郎不是我，新娘也不是霞，我和霞是去幫忙同學的。霞是伴娘，她長得漂亮，素顏蓋過了濃妝的新娘；我是打雜的，鬧鬧洞房，放放鞭炮。

新娘來的時候，天上雨夾雪，地上雪夾雨，還有一地鞭炮在亂蹦。霞穿七分袖粉白色連衣裙，為新娘撐一把紅豔豔的長傘，新娘趴在新郎背上，新郎高興得一路小跑，兩人笑到合不攏嘴。霞眉頭微皺，她跟不上新郎的腳步，只能左手高舉新娘傘，右手拿著自己的一把花格子洋傘，還得用手指提起裙襬。

我又看了看那把濕淋淋的花格子洋傘，現在，它躲在塑料桶裡，就像害羞的霞在人群裡躲著我，與十幾把雨傘插在一起，非常顯眼，有如被綠葉遮掩的鮮花。這樣的情景讓我想起讀書時，我總是跟在霞後面交作業，讓我的作業本壓在她作業本上，或讓她的作業本壓著我的作業本，真是美妙的幸福。

我一點點靠近塑料桶，花格子洋傘只露出綠色傘柄，傘柄上扣著一個黃色塑料皮圈，就像一個金色項鏈和一塊綠翡翠放在一起。霞在婚房裡陪新娘喝茶，大家都是知根知底的老同學，沒有客套，有說有笑，她根本就沒多看一眼門口的塑料桶。

廳堂裡人擠人，說話的、抽菸的、嗑瓜子的，大家各忙各的，也沒人注意塑料桶。我彎下腰，撥開其它雨傘，假裝拿自己的傘，拿起花格子洋傘。我心想，要是被發現，我就說隨手拿把雨傘去小店買包菸，可是沒人問，我拿著傘開門，甚至沒人注意我。

「噗」，雨傘就像張開懷抱的霞，被我打開，從此它天天在房間裡陪著我。睹物思人，時時想念傘的主人，憧憬花格子洋傘變成紅色新娘傘的那一天。理想就像雪花，再美麗的雪花都要死在春天；第二年早春，霞結婚了，新郎不是我。

今天，我坐霞的車參加同學兒子的婚禮回來。到家後，霞打來電話：「明人，我車上一把花格子洋傘是不是你落下了？明天還給你。」

「不是我的。」我矢口否認。說完，我拉開抽屜，一抽屜的花格子洋傘，新的，舊的，其中一把，已經有二十多年了。

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