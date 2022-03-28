在海外僑教十多年，得到不少難忘回憶，尤其我多年來指導中年級學生，他們半大不小，孩子們的純潔可愛說不盡、道不完。

有一年的一篇課文是介紹台灣，但是內容十分簡單籠統，只說當地物產豐富、亞熱帶氣候、南北交通便利、名勝古蹟 有阿里山和孔廟等。晚上備課時我突發奇想，與其我找資料與學生分享，何不讓在美國出生的這些孩子們權充記者，去訪問父母：例如他們分別的出生地、在哪裡完成學業，住的城市或附近有哪些名勝景點、當地有什麼水果特產、父母怎麼認識成婚的……。這是本周家庭作業，下周上課時要向全班同學做報告。

由於當時學生的父母大都來自台灣，所以這個家庭作業不難，偶爾有一、兩個同學的父母來自東南亞，也一樣可以完成問卷，只是無法列入台灣地圖而已。我希望藉此讓學生有練習說中文的機會，以增加他們的信心；另一方面經此採訪也可促進親子關係，讓孩子從父母口中更進一步了解自己的家鄉。我將課本上的台灣地圖影印好發給學生，要他們採訪時在地圖紙上做筆記，以便屆時分享。

周六早上一進教室，我就感覺到班上氣氛略有不同，有些學生看起來胸有成竹，迫不及待想要發表成果。我在黑板上畫好台灣地圖，然後讓學生輪番報告。

劉同學說，他的父親在中國出生，在台中市長大，中學畢業進入台大，其母是印尼華僑，也在台大念書，兩人於舞會中認識後結婚；父親公費留德，學業有成再轉來美國。台中氣候冬暖夏涼，太陽餅是有名特產。

楊同學表示父母都是苗栗客家人，從小認識長大結婚，當地盛產茶葉，也有好吃的粄條和年糕。

陳同學很興奮地告訴大家，他的父母是高雄人，爸爸是外公的學生，所以和媽媽相熟相戀成家。高雄名勝有愛河、西子灣；農產品很多，例如芭樂、荔枝、木瓜、香蕉。

邱同學說，他的父親是舅舅的家教，也因此成就了媽媽和爸爸的婚姻，他們都是台南人，除了孔廟是古蹟外，還有赤崁樓和安平古堡；有名的農產品有：甘蔗、香蕉、鳳梨、龍眼、蓮霧、麻豆文旦；美食 則有肉粽、蜜餞、碗粿、米糕、擔仔麵、四果冰。

吳同學的父母是大學同學，父親來自宜蘭，那裡有礁溪溫泉，還有著名的貢糖、花生酥；媽媽來自北投，也有溫泉，鳳梨酥也是名產，風景區則有陽明山、外雙溪、故宮博物院、烏來瀑布、碧潭等。

剩下的孩子們陸續站起來報告他們的採訪心得，有的人很大方分享，有的人則羞澀地簡短說明，不論如何，這張台灣地圖上的內容已經十分豐富，大家也都覺得非常有趣。倒是我自己心中暗想，下次返台應該做個環島之旅，不但賞盡各地風光，那些久違的特產、美食和水果，也要逐一光顧品嘗。

三十多年一瞬即逝，我仍宿願未償，每次返台都是自北到南探親訪友，時間總是不夠，不過目前已有同學們相約，等海內外友人們齊聚時，一起去台東欣賞天然美景。