我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

《老物件情懷》一束玫瑰

文、圖／陳棣朱
粉色絲綢玫瑰。
粉色絲綢玫瑰。

我喜愛玫瑰花，但不是所有品種的玫瑰我都喜歡。

四十多年前在加州聖地牙哥工作，有段時間特別繁忙，就請在台灣的母親短暫來幫我們照顧年幼的兒子。有天周末帶母親到附近閒逛，看到一戶人家前院種滿各色不同品種的玫瑰花，母親和我駐足觀賞許久；轉身要離去時，屋內走出一位和善的年長白人女士，名字就叫「玫瑰」，她說：「若妳們喜歡，可以剪些枝子回去栽種。」又詳盡地告訴我們栽培的方法。我因對植物過敏有些猶豫，但看到母親歡喜的樣子，也就欣然接受屋主慷慨的餽贈。母親成功地在前院開闢了美麗的玫瑰園，我和「玫瑰」女士也成為多年的好朋友。

母親在台灣居住的小公寓，前後陽台和頂樓種滿各類植物盆栽，在她細心照顧下生長茂盛，每次回去探望，母親總刻意把屋內盆栽搬到室外，避免我過敏。不知何時，母親在客廳的小茶几上放了這麼一束粉色絲綢玫瑰，還是我喜愛的那種，花瓣上透明的露珠幾可亂真，絲綢玫瑰插在一個古舊的小銅瓶中，挺搭的。

二十多年前有次回台灣，我問母親可不可以送我這束玫瑰花？她說：「把銅瓶也帶著吧！」就那樣，我小心翼翼地把它們放在手提袋中，飄洋過海帶來了美東的家中；大女兒說那是她見過最美麗的假花。

十五年前母親和在台灣的家人歡度最後一個母親節，就離開了人間，留給我們極少的物品。之後的幾年，我東奔西走搬遷了七次，還是喜歡把這束絲綢玫瑰放在手提袋中。如今花瓣有些變形，露珠也泛黃，不再清澈了，但它依然是我心中最美的一束玫瑰花。

過敏 母親節 加州

上一則

鹿角蕨

下一則

斯諾，看了「文革」，後悔寫《西行漫記》嗎？（上）

延伸閱讀

玫瑰碗冠名權官司 巴沙迪那勝訴獲賠償40萬律師費

玫瑰碗冠名權官司 巴沙迪那勝訴獲賠償40萬律師費
皮卡車撞公寓 3歲娃與父親家中喪生

皮卡車撞公寓 3歲娃與父親家中喪生
王嘉爾被爆熱戀宋雨琦 過夜影片曝光、還甜送玫瑰

王嘉爾被爆熱戀宋雨琦 過夜影片曝光、還甜送玫瑰
情人節鮮花 紅藍玫瑰最搶手

情人節鮮花 紅藍玫瑰最搶手

熱門新聞

黛安∕圖

淘金女郎（上）

2022-03-21 02:03
黛安∕圖

淘金女郎（下）

2022-03-22 02:04
日本書商在一本百年前的舊書中，發現裡頭的押花書籤仍保持著完美的形狀。（取材自Twitter）

百年古書經歷天災人禍 夾頁「押花書籤」仍完好如初

2022-03-22 01:17

媽媽的內疚

2022-03-20 02:03
《傲慢與偏見》出版200周年，英國皇家郵政發行一套六張郵票，描繪六長篇小說中的場景。（路透社）

我不能不告訴你我愛你（上）

2022-03-26 02:02

親愛的女兒

2022-03-22 02:02

超人氣

更多 >
奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄
不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工

不滿紐約中餐館服務 女顧客揮拳毆打員工
上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了

上海「封城」？居民足不出戶 南加華人跟著慌了
美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明

美知名學者：與普亭相較 習近平比較聰明
林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」

林志玲當媽後首露面 嘟嘴曬自拍照洩「真實近況」