《老物件情懷》一束玫瑰

粉色絲綢玫瑰。

我喜愛玫瑰花，但不是所有品種的玫瑰我都喜歡。

四十多年前在加州 聖地牙哥工作，有段時間特別繁忙，就請在台灣的母親短暫來幫我們照顧年幼的兒子。有天周末帶母親到附近閒逛，看到一戶人家前院種滿各色不同品種的玫瑰花，母親和我駐足觀賞許久；轉身要離去時，屋內走出一位和善的年長白人女士，名字就叫「玫瑰」，她說：「若妳們喜歡，可以剪些枝子回去栽種。」又詳盡地告訴我們栽培的方法。我因對植物過敏 有些猶豫，但看到母親歡喜的樣子，也就欣然接受屋主慷慨的餽贈。母親成功地在前院開闢了美麗的玫瑰園，我和「玫瑰」女士也成為多年的好朋友。

母親在台灣居住的小公寓，前後陽台和頂樓種滿各類植物盆栽，在她細心照顧下生長茂盛，每次回去探望，母親總刻意把屋內盆栽搬到室外，避免我過敏。不知何時，母親在客廳的小茶几上放了這麼一束粉色絲綢玫瑰，還是我喜愛的那種，花瓣上透明的露珠幾可亂真，絲綢玫瑰插在一個古舊的小銅瓶中，挺搭的。

二十多年前有次回台灣，我問母親可不可以送我這束玫瑰花？她說：「把銅瓶也帶著吧！」就那樣，我小心翼翼地把它們放在手提袋中，飄洋過海帶來了美東的家中；大女兒說那是她見過最美麗的假花。

十五年前母親和在台灣的家人歡度最後一個母親節 ，就離開了人間，留給我們極少的物品。之後的幾年，我東奔西走搬遷了七次，還是喜歡把這束絲綢玫瑰放在手提袋中。如今花瓣有些變形，露珠也泛黃，不再清澈了，但它依然是我心中最美的一束玫瑰花。