上個世紀五、六○年代，我念書時常下鄉支農，那時山村還有很多是祖傳下來的老屋；一棟老屋裡，從中堂屋到兩側的廂房和廚房，門下都有一道平膝蓋高的門檻，從這屋到那屋，必須跨過一道門檻。

我記得，第一次住在鄉民的老屋裡，對跨越門檻的習俗還沒有警惕性，一隻腳過了檻，後腳還沒抬上來就往前走，前後腳配合不協調，結果摔得身臉撲地。主人只是心痛地說：「要小心，要小心，我們鄉村的老屋家家都有門檻。」鄉村的門檻習俗對於鄉民來說，是家的安全感 。

那一年我們在學校附近的太平鄉支農，正是早稻插秧的季節，我們和鄉民從早到晚一直在田間忙著，只有吃飯時才能回去。我和廖大叔一家住在一起，他有兩個不到三、四歲的小孩，由在家的老人看管著，而老人又要忙著做飯，只能把小孩放在中堂屋裡，放心地讓他們自己玩。

當我們收工回家，剛走到屋前的曬穀坪，就看見中堂屋門檻邊圍著六個小孩子，招著手歡叫，他們只在門檻上露出頭，下身都被門檻遮擋了，可見那門檻有多高。父母出工了，鄰里的孩子也都集中在廖叔家，寬敞的中堂屋內有高高的門檻遮擋，門檻外一片春光，有小狗小貓在追來追去，門檻內的孩子們像在幼兒園一樣玩得歡樂。

鄉里老屋的門檻是用雜木做的，懂得風水的木匠師傅才能做門檻。廖叔說他家的老屋還是爺爺傳下來的，中堂屋的大門檻還很結實，他每年都要煎熬一鍋桐油，再用柔軟的布擦拭門檻，保持門檻潔亮如鏡。在門檻的正中一面，雕有相對的兩條龍形。老人家都說門檻高，外擋風雨不入，內擋財氣不漏；廖叔的娘每天在中堂屋的神壇燒香時，都先要雙手握著三根香，面朝門檻神虔誠地三拜後，再轉過身把香插在神壇的香盆裡，以求得神靈保佑。

有一次晚飯後，生產隊在曬穀坪裡開大會之前，鄉民在聊天，我聽到一名大嫂對廖叔的老婆說：「妳屋裡門檻可高哩，我家秀妹哪裡攀得上妳家的二鵬娃。」我一聽，知道這是把「門檻」含意引伸到婚事成敗上了。

我家的老屋也有門檻。當年小鎮一條街，全是民國時期留下的老屋，沿街木板屋的前門都有一個兩尺多高的門檻，有錢人家的門檻天天擦得油光光，沒錢家的門檻灰泥濛濛。小街上的青石板路已經殘缺不全，遇到雨天，人出出進進，門檻上總免不了沾著不少泥巴。我家在小巷，小巷人家的門檻很簡陋，只有三、四寸高，是一根很粗很硬的木頭橫崁在大門框下，那時老鼠蚊蟲多，沒有門檻防著是不行的。

小時候我最喜歡坐在門檻上，吃飯時端著碗坐在門檻上邊吃邊玩。特別是夏天，門檻外有一股涼風吹來，有時我喊來鄰居小伙伴，圍在門檻旁邊的空地拍小人畫片。我們小伙伴寫毛筆大字，也把門檻當凳子坐，吃飯的高方凳搬出來，擺在門檻前當寫字台。

我家的大門與同學小明家的大門相對，中間是一條上樓的走廊，我們寫字做作業，就把上樓的巷子給占滿了，爸媽不會趕我們走；上下樓的大人來了，還要彎著身，看看我們寫的字，誇讚一番。但有時候我們也很不愛惜門檻，惹得媽媽生氣。那是下雨天，我的鞋底被泥沾得重重的，進門時就把腳放在門檻上，不停地刮鞋泥，門檻內外都撒了一片泥渣。更糟糕的是，我砍了竹子回家準備做魚竿，就把竹竿放在門檻上，用柴刀輕輕地剁，結果門檻被剁出很多道刀痕。媽媽生氣了，鄰里有個從前的教書先生見了也說：「弟子規對門檻有勿踐閾之說，『閾』之踩也，更不可用銳器去傷害。」

不過，門檻有時候也擋道，有一年深秋夜晚，小街突然起大火；外面一片「救火」的呼喊聲，媽媽從睡夢中拉醒我，急著往外奔跑時，竟被那門檻絆倒了。媽媽摔痛了也不怨門檻，只說：「跑出門檻就安全了。」

後來，小街房屋改造，建了很多磚屋，大門口雖沒有了從前那道高門檻，但門下那水泥條門檻還是有。

門檻在媽媽心中，也有另一層意思。我們家兄弟姊妹多，媽媽總是說：「你們從小要學好，要牢記我們家祖傳的門檻。」我知道，這是媽媽對兒女的關愛，告訴我們人生路長，要過好每一道門檻。我們家祖傳有三道不可逾越的門檻：「犯法的不做，有毒的不吃，害人的心不可有。」如今，我們家住在小區高樓，進出門和室內每一道門還是有一道矮矮的門檻，門檻內外擺設的風景不一樣，窗外進來的陽光多少也不一樣，但我們家祖傳的門檻，依然是神聖的，是心中永遠不可消失的規矩。