《老物件情懷》不曾謀面的老友

加拿大溫哥華的叢女士與她的投稿作品。

僑居加拿大溫哥華的叢女士，祖籍山東濰縣，出生於鄉間一戶顯赫之家，祖父是清末秀才，父親是民國時期縣政府的要員。一九四八年春，她跟隨父親背井離鄉，輾轉去了台灣，後來又移民去了加拿大，從此與山東家鄉的母親天各一方。

叢女士是「世界日報 」的熱心讀者和作者，前幾年她看到「世界日報」上我寫的幾篇拙作，內容談到濰縣的風土人情，她便猜測作者可能是她的老鄉，迫不及待地透過「世界日報」與我取得聯繫。我們雖然至今不曾謀面，卻成了無話不談的老朋友，這便使我得知了她的一些生活情況，同時我也把家鄉日新月異的變化向她介紹。

她自從離開家鄉、離開母親的那天起，想家想娘的思念之情如影隨形，日復一日，年復一年，飽受思念之苦的她，度日如年。在三十年後的一九七八年，中國的封閉政策開始鬆動，改革開放也漸次展開，她終於盼來了回鄉探親的第一縷曙光。她緊緊抓住得之不易的機遇，克服種種困難，在第一時間回到了闊別三十年之久的家鄉；無心去飽覽祖國的山川美景、旖旎風光，迫不及待回到家鄉濰縣，見到了讓她思念無數次的娘親。

母女相見，滔滔不絕地各自傾訴著離別之痛、思念之苦、顛沛流離之艱難和相見之歡樂。幸福的淚花閃爍，母女在別離數十年、音信全無後得以團聚，無比興奮。

她在向我述說第一次返鄉的情景時，說最多的就是娘親。話語之間，仍難掩當時內心的激動、甜蜜與幸福，此後她不遠萬里又數次回鄉探親。她心中濃濃的鄉情，是永遠不可割捨的。

這次我和她電話聯繫的那天，恰是端午過後不久，談及鄉情、親情之時，她愛屋及烏，又把話題轉到了家鄉的美食 上。她說：「端午節 我吃過許多地方的粽子，不管是什麼餡、什麼花樣的粽子，都趕不上家鄉的粽子好吃。特別是娘親手包的糯米大棗粽子，綠綠的粽葉、白白的糯米、紅紅的棗兒，咬一口，軟糯香甜，一直甜到心間。」

她也說：「家鄉美食多，什麼朝天鍋、雞鴨和樂、肉火燒、邋遢餅，味色香形俱佳，令人垂涎；民間的家常便飯，扒谷、黏粥、小豆腐，吃起來也都是香噴噴的。」年已九十多歲的她，二○一九年四月時從電視上看到家鄉舉辦第三十六屆國際風箏會的熱鬧場景，竟和孩子一樣，高興地手舞足蹈，興奮不已。藉著此文，遙祝叢女士健康長壽。