正如「回娘家」的歌詞，母親來自農家，除了養雞、養鴨、養豬，還把我們兄妹七口撫養長大。小時候，兄姊們下課後，要幫母親採水蓮花養雞鴨，挑米汁養豬。所謂挑米汁，就是請鄰人將洗米水、剩飯、剩菜放在屋外的一個瓦缸裡，我們每天去收集再挑回家餵豬。母親賣了豬後，一定會送幾斤豬肉給鄰居，回報他們的幫忙。

母親很會養豬，每次賣大豬給豬販的前後一周，總會掉眼淚，但過幾天後，她又去買小豬回來養，每次總是一對。對母親來說，小豬就像寵物，她每天餵牠們豬菜、剩飯，幫忙洗澡沖水，有時還會跟牠們說話。

很多人認爲豬很髒，其實不然，豬很喜歡乾淨，牠們總是睡在離糞便最遠的角落。通常豬販在買豬的前一天會來家裡看貨色，不知道為什麼，難道這豬知道明天會死於屠夫之手嗎？除了不吃不喝外，還會跟著母親掉眼淚。曾經讀過一則報告，論及動物的智商，豬是比馬、比狗還聰明的動物，這點令我感同身受，深信不疑。

上世紀五○年代的新竹，市區不大，我家屋後就是農地及水田，水田除了長稻子，還生長餵豬用的「豬母菜」及可做「清明粿」的「刺殼草」。有一次我與母親到田中去採豬母菜，在田埂中撞見了一條大眼鏡蛇，該蛇舉頭吐信，狀似要攻擊我們。當時我腦中只記得老人家講過的：「看到蛇不可跑直線，因爲蛇是跑直線的高手，牠會很快地追到你。」於是我拉著母親的手，沒命地迂迴奔跑逃離現場，事後想起，真像一場惡夢。

有一次，隨著大哥到民富國小的池塘採水蓮花餵雞鴨，竹筏划到池塘中，大哥忙著採水蓮。我很調皮，在他身後學著用竹竿當槳，結果竹竿插入池底的土中，竹筏往前走；我只好抱著竹竿，身體一半浸在水中喊救命；幸好大哥用手當槳，趕回頭救援。

當年台灣的習俗，如果家有喜慶便要殺豬宰羊拜天公。大哥訂婚後，媽媽買了一隻小羊，目的是要親自將羊養大，在大哥結婚時殺了拜天公，以表示對神明的誠心。我放學後常帶著小羊到田間附近的空地去吃草，有一次，一群小孩在那兒放風箏，我一時看風箏看呆了，忘了身邊的小羊，結果小羊因受驚嚇到處亂跑，當我想到小羊時，牠已跌進糞坑，差點被糞便淹死。

老家屋後有一間土地公廟，廟旁有一條小溪，夏天時，農人常把水牛放在小溪中泡水乘涼。我們幾個頑皮的小孩，常在溪中抓魚及河鰻，有好幾次把水蛇當作河鰻抓起來，嚇得棄蛇逃逸。

秋天收成後，我們一群小孩分工合作在旱田烤番薯，有的用土塊築窯，有的用紙屑樹枝點火，有的到附近菜園找番薯。待土窯的内壁燒紅後，便把番薯放進窯内悶烤，等待烤番薯時，則在田間丟土塊打仗；直到番薯烤熟了，再把土窯推倒，一起吃香味四溢的熱番薯。

我家屋後有一塊菜園，父親及大哥拿來種番薯、竹子、番茄、桑樹，還有幾棵番石榴樹。夏天時，還用長竹竿抓蟬兒，或在番石榴樹上爬上爬下。番石榴中有青心、紅心的，吃不完就將番石榴切片，曬乾了泡茶。

至於花卉，園中有種曇花、菊花。記得一九六一年曾有一個晚上，曇花盛開了五十朵。曇花盛開時，香味極濃，平時見不到的大蝴蝶都飛來採蜜，只可惜曇花開花的時間不會超過一個時辰，「曇花一現」此之謂也。曇花謝了曬乾，可以燉豬肉食用，據說有治氣喘的功用，鄰居親友有家人患氣喘者，常來向家母討取，母親一定奉送。

長大後，很懷念幼時的田園氣息，慶幸當年有那種環境，使我能領略到曾國藩說的「家政四要」養魚、餵豬、種菜、種竹的可貴，這種滋味，比起現代人生活在大廈林立的水泥牆中，是天差地別的生活體驗。