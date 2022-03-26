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逃難的記憶

應岧嶢

電視上看到烏克蘭老弱婦孺逃往鄰國的情景，不由得讓我想起我家從貴州逃難，千山萬里奔向重慶。那時我們住在貴州麻江，一個不大不小的村莊，日軍突然打到獨山，整個大後方騷動起來。家全拋了，帶些隨身衣物用具，輕裝上路，家裡養的雞鴨殺了幾隻滷好，裝在木頭小箱裡；我們小孩的責任是看好箱子，確保路上有菜可吃。第一站我們到了馬場坪，一個有一條大街的重鎮。

由於逃難，那條大街已經擠了成千上萬的難民。我家分兩批出逃，哥哥和祖父、祖母先行，其他的人隨即跟上，約好在馬場坪會合。等我們到馬場坪一看，到處都是人，不知從何聯繫上。於是父母叫我們小孩子看住行李，大人分頭沿街去找。不知道等了多久，突然哥哥找到了我們，他說祖父母走丟了。這一下更不得了，全家人出動去找祖父母，留下我看行李。

看看天黑了，祖父母既沒有找到，父母、哥哥也不見回來，正在心焦難熬之時，突然聽到一個蒼老的聲音，從遠而近，我趕忙迎上前去，迎接祖父母。就這樣，我們在馬場坪又團圓了。事後才發現裝了滷菜的箱子已經不翼而飛，想必我們對它愛護有加、特別注意，引起別人的覬覦，以為內藏珠寶，順手牽羊而去。逃難的日子，只要人平安，身外之物不足道也。

烏克蘭

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