在農村，自古以來，醃菜不可或缺。遠的不說，自我懂事後到成年，在菜餚中接觸最多、印象最深的，莫過於醃菜了。

我母親可是醃菜的好手。如何做醃菜，她非常熟悉每一道工序。我十幾歲時，就常常給她當下手，到地裡幫著割菜，要再三小心，不能把桿子搞斷；把它們挑回家後，這新鮮的菜不能馬上就洗，因為葉和桿子都很脆，略微碰碰便會碎了斷了。得先把一棵棵的菜掛在竹竿上晾曬；如遇有太陽只需一天，而陰天就要兩、三天，等它乾癟了，才能放下水洗。洗好後又掛在竹竿上晾，瀝盡水，乾爽了，才可以切。切菜是母親的事，她刀功不錯，能切得細細的，大小均勻。

醃菜有很多種。像長腳白菜，下段的桿，上段的葉，是分開醃的。桿子切成五、六分長，多放一些辣椒、大蒜的，或叫辣辣菜，或叫酸辣菜。而葉要切得細，兩分長，也要放少許辣椒、大蒜的，或叫細醃菜，或乾脆就叫醃菜。青菜是矮桿的，便把桿和葉切在一起，就籠統地做成細醃菜了。

要醃菜了，母親先切菜桿，把切好的菜料不斷撥進一個大木盆中。我則在邊上剝大蒜，把它們剁細了；辣椒會辣手，索性拿剪刀剪細。都準備好了，一古腦倒進大木盆，放下食鹽，攪拌均勻，下一步就是裝進罈中，酸辣菜少些，就用小罈子。

看著大半盆的菜料，我有疑問了，罈這麼小，怎麼裝得下？母親笑笑說，要是用力築緊，恐怕還不滿的。我蹲下去，準備捧菜下罈。母親趕忙阻止。她說，自古以來，醃菜、醃蘿蔔都講究一雙好手來醃，「你是個男人，恐怕不行的」。在家鄉，人們常傳說某某人醃的東西好吃，不管是醃菜、酸辣菜，還是醃蘿蔔條，都清脆爽口。有的人卻不行，醃的東西時間很短便糊掉、開始腐爛。

隔壁鄰居就常說我母親的手「來事」，天生是醃東西的好手，常常被請去幫襯醃菜。我那時感到奇怪，抓住母親的手摸了又摸，沒什麼特別的，再兩相比較，也差不多，只是我的手嫩嫩的、很柔軟，母親的有老繭，粗糙了。真是怪事，一直想不通，或許我是汗手，而母親不是吧？

那時，母親捧起盆中的菜料往罈裡裝，罈滿起來後就順手用拳頭壓壓。再裝，再壓，直至壓不下去了，母親叫我拿來棒槌，伸進罈裡築，從四周築向中間。築了裝，裝了築，汁水慢慢地出來了。果然，大半盆裝完，罈子還沒滿呢。母親在上面撒了層鹽，蓋好筍殼，上面插進竹篾繃緊，然後把罈子捧去樓梯下的陰涼處。接著切菜葉。菜葉多些，細醃菜也就多些，用「二斗半罈」來裝。同樣，要放大蒜和少許的辣椒，步驟跟醃酸辣菜一樣，不再贅述。

以前，老輩人不太講究，酸辣菜醃上半個月、細醃菜醃上二十天就好吃了。八○年代後有所不同，大概是聽了廣播，說醃菜要科學對待，一般的酸辣菜要醃上一個月、細醃菜要醃上四十天才好吃，目的是儘量減少亞硝酸鹽。實際上，農村裡在新醃菜出來之前，家家都還有前一年的老醃菜。那時候，每家的細醃菜都醃得多，有的家裡人少就醃一大罈，有的家裡人多，又要把醃菜當作一年四季的主菜，那就要醃上兩大罈，以便一年吃到頭，能接上新醃菜出來。

在我的印象中，七○年代以前沒有「養水罈」，這是一種上口大些、有個外圈用以放水的罈子，深深的蓋子蓋上後有一部分沒入水中，能使罈裡隔絕空氣，也避免蒼蠅下卵生蛆；不過當時人們對於細醃菜的保鮮也有辦法，叫做給醃菜「榨汁過罈」。

每年冬天，母親要醃製兩大罈細醃菜，到了第二年的暮春，便要把吃剩下的幾隻小罈過罈。她動作麻利，把大罈裡的醃菜抓進一口布袋裡，紮緊袋口，擺在長凳上。我早端來了刀板，就蓋在布袋上，用棕索一紮，又拿起長柴擔一頭穿進棕索，再按住另一頭用力往下一壓；透過槓桿原理，醃菜中的汁水便被刀板擠壓出來，淌進了凳下的木盆裡。

接著，母親把袋裡乾鬆一些的醃菜裝進幾隻小罈，讓我用棒槌築結實。小罈滿了，母親撒些鹽在口上，再蒙幾張筍殼，插進蔑片繃緊。如果那罈不大滿，用筍殼蒙上後，又用小小的稻草塞緊。這之前，在下堂天井邊上，已準備了幾隻破損後只留了小半截的大罈底部，都裝了兩寸的清水；母親把小醃菜罈頭朝下，放在這水裡面，醃菜榨汁過罈便結束了。醃菜要吃到夏季、秋季，甚至冬季，必須這樣過罈，以免生蛆、也避免空氣進去而腐爛。而且，榨汁過罈後的醃菜除去澀味，更為鬆脆。

毫不誇張地說，醃菜深深融入我們皖南徽州人的生活中；吃醃菜，也是徽州人的一種生活方式，反映出樸素省便、勤勞的生活理念。吃醃菜，最普通的做法，就是放幾滴菜油或豆油乾炒，下稀飯和乾飯都可以的。但是母親聰明能幹，有多種做法，包括：臘月做了豆腐，炒豆腐渣放醃菜，有不一般的味道；燒魚放醃菜，能除去腥味，突出鮮香。春耕大生產，做些豆黃餜擺著，豆黃餡裡要拌點醃菜；下田回家烤了趁熱吃，香噴噴的味道撲鼻而來；上山帶去當乾糧，又香又酸，乾巴巴也吃得下肚。夏天熱，出汗多，買塊水豆腐，放醃菜一煮，爽口得不得了；沒蔬菜 ，煮麵時放點醃菜也同樣好吃。那時，我父親是有工作的，每月領工資有鈔票，他一回家，就會剁斤豬肉給大家開開葷，母親也會留點瘦肉下來，切成細丁，用以炒醃菜，那真是好吃無比。

五十年前，我們那一撥少年到外地讀中學，每周都要回家拿菜，大部分人拿的都是炒醃菜，裝進菜筒（毛竹筒做的）提進學校，就算是酷暑季節，放六、七天也不會發霉。

十幾年前，母親身體健康時，每年還自做醃菜，我每每回家都要帶一茶缸到單位上吃。其時生活改善，可是母親的醃菜膨脆、微辣、爽口，我總要不時嘗嘗，換換胃口。後來母親年老體弱，不再做醃菜，現在她去世多年，我更無法吃到她做的醃菜。

醃菜，現在雖然能到農貿市場買一點，親戚也不時送些來，可我卻感覺不到原來的味道。想必，母親做的醃菜，包含深厚的親情，富有濃濃的鄉愁。