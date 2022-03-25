早前，世報刊登有關月嫂的短文，讓我感觸萬千，人生旅途，有幸多加一份頭銜：月媽。回想這三十一天，甜、酸、苦、辣，百味俱全，憑著愛心、耐性，收穫完美結尾。

女兒從小就是強悍獨立的性格，處在哥哥、弟弟間，更毫無女孩兒的嬌柔。從可以和男孩交往的青春期起，追求她的男孩如過江之鯽，當媽的看得眼花撩亂；好不容易能把男孩名字正確發音時，此男孩已被判出局。

女兒到外地讀大學，老媽已不需和對方父母禮貌寒暄，心裡負擔大大減少。女兒仍是數月半載的換掉不少男朋友，原因不等，真比吹氣球簡單。直至大學畢業，開始上班後，女兒才和一名男孩穩定交往，同住十年。

心裡正偷笑高興，還得寸進尺，要他們快生個娃娃，老媽還有精力當全職保母；豈料此男孩又被判出局，原因是男孩身體不適，賜孕困難。到底有十年感情，這次分手比較費時，花了半年時間男孩才願意搬出。正在擔心老大不小的女兒會成老姑婆單身一輩子，她卻在四十歲的生日晚宴上，默默遞上一張超音波圖，宣布她在精子捐贈中心買了一套精子，以四十歲高齡成功受孕，立馬要我兌現諾言「幫忙做月子」。

我自然欣喜地滿口答應，以我生了三個孩子的親身經歷，信心十足，應該不會被難倒。不過新潮洋媳生長孫後，第二天就露肩、露肚、露腳丫子，抱著只穿紙布、一天大的孫子，坐在院中享受日光浴，真把我這古板婆下巴嚇掉地。洋媳愛美愛露，是她家的事，但瘦小如猴的孫子來到人間才一天就如此暴露，疼在心裡口難開。而女兒和洋媳同是新潮派，怎可能乖乖蹲在家一個月？

但出乎意料之外，女兒出院後，真的只臥床專心餵奶、休息睡覺；碰水、洗澡是免不了，但成功整月不出門，不遭風吹雨打。

古板月媽正式上工，買了一大堆肥豬腳、肥牛尾、肥排骨、大紅棗、蓮子、香菇、木耳、花生、米酒、麻油。腦裡的月子餐菜單，比走馬燈轉換得還快，盤算如何煎、煮、炒、炸、清燉、紅燒、醬滷，大顯身手展廚藝。為了讓女兒增加母奶，第一餐決定先熬豬腳花生湯，奶水果然大增，嬰兒不再因吸不出奶而大哭，給月媽很大鼓勵。

豈料第二餐後，女兒朋友同事開始送餐點來，因目前新潮流，不給孕婦舉辦「嬰兒淋浴」派對，而把要送嬰兒的禮金、禮品，換成自己烹調營養餐給產婦。如此這般，月媽職責輕鬆多了，每天右手接到美食 、左手微波稍熱一會兒，就解決也滿足大家（產婦女兒、新男友、小兒子、月爸、月媽）口腹。

當月媽的我吃到愧不敢當，讓這群新潮上班族烹調牛肉麵、咖哩雞飯、紅燒羊肉、燉土豆排骨、海鮮皮蛋粥、青葉捲糯米、十項火鍋料、椰子蛋糕、冰糖蒸梨，樣樣精緻味美，手藝超越專業水平。讚美他們父母傳授教導有功，他們卻說在網上學會的，突飛猛進的手藝，確實有著各不同層次的大貢獻。

雖然女兒朋友們送的月子餐解決最大項民生問題，但仍少不了代溝，如：嬰兒的穿著，月媽嫌少，產婦嫌多；垃圾處理，產婦吃剩食，馬上丟棄，月媽即時你丟我撿，重新大火燒開，放冰箱，等下一餐再端上桌。女兒為此發飆，大訓月媽：「隔夜菜會讓媽媽腹瀉，嬰兒腸胃也受影響。」經此教訓，剩餐我全包，為此我體重大增，比產婦、嬰兒更明顯地圓滾飽滿。

圓滿結束一個月，說快卻慢的日子，喘口大氣，拍拍肩，慶喜成功完成今生第一次當月媽重任，欣喜女兒平安順利踏進人生最神聖的階段，慶幸能在此轉換期陪伴她走進生命另一層境界。