《老照片說故事》姨父的禮物

作者與妹妹，和姨父送的娃娃合照。

早年台灣以「舶來品」稱呼國外進口物品，因為舊時外國商品主要靠船舶載運而來。小時候，我家有不少舶來品，都是在遠洋輪船上擔任輪機長的姨父自國外捎回。

一個大玻璃瓶裡，放著一顆顆如乒乓球大小的瓶塞狀軟糖，爸媽稱為棉花糖，用手觸摸確實鬆軟如棉花，泛著甜甜的粉香。糖有很多明亮的顏色，粉紅、淡黃、淺藍，那雪白的更是像極了棉花團。後來我來美國，才知道這種糖的英文名字叫「marshmallow」。marsh是沼澤，mallow是藥蜀葵。四千年前，埃及人就知道用生長於沼澤的藥蜀葵根部汁液做成祭神和供皇家 享用的甜點。十九世紀的法國廚師以水調和藥蜀葵的黏液形成凝膠狀，放入糖漿、蛋白、香草蘭籽做成棉花狀的軟糖，為了節省成本，現在以吉利丁明膠代替藥蜀葵的黏液。

小時候，我很喜歡觀看玻璃瓶裡賞心悅目的一顆顆棉花糖，也很享受棉花糖入口帶來的粉香和軟糯。來美國後，看到超級市場都有販售棉花糖，但我已經失去了興趣，覺得甜膩，從無欲望效法美國人把棉花糖烤來吃或放進熱可可內飲用。

姨父也送我們海外帶回的五爪蘋果 ，在昔日不產蘋果的台灣價格不菲，可惜遠道而來已不新鮮，入口沙綿，談不上美味。我來美國後，知道五爪蘋果的名稱是「red delicious」，新鮮時品嘗確如其名，既甜且脆，比當年在台灣吃到的入口生津；可是我一直嫌啃蘋果費勁，很少買來吃。

只有巧克力，無論是昔日姨父從國外帶回、盛裝於精緻金屬盒內、一塊塊包裹著銀色錫箔紙的高級品，還是今天超市買到的廉價糖棒，我一律無法抗拒其誘惑。

姨父也為妹妹和我買了兩個大型洋娃娃，約有三歲小孩高，由於娃娃體型大，沒法抱在手上發揮我們的「母愛」，多數時候被冷落在臥房一隅。這張照片裡，妹妹兩手摟著兩個大娃娃，我站在背後，攝於後院中。可能是父母看不慣我們姊妹對洋娃娃的冷漠，逼我們拍下這張親暱照片。記憶中，我還有一個可以抱在手上的嬌巧洋娃娃，可能也是姨父所贈，她才是我的最愛，後來突然失蹤，讓我傷心了很久。

姨父送我們的國外禮物中，最沒有受到我們「禮遇」的是一對來自南美洲的金剛鸚鵡。牠們有一身翠綠的羽毛，就像「紅樓夢」裡那隻立在懸空架子上、等待主人黛玉餵食和調教、會說出「雪雁，快掀簾子，姑娘來了」的聰慧靈巧可人兒。可惜家母白天忙家務，晚上陪四個孩子做功課，沒有精力調教咱家的兩隻鸚鵡；牠倆無所事事，鎮日聒噪不休，後來就被家母從主臥房移到院子裡廢棄的雞籠內。我不記得姨父有沒有看到他贈送的鸚鵡落得如此下場，也忘記了母親後來是否為牠倆尋找到有閒調理牠們說話、念詩的好主人。

以前常聽姨媽告訴家母，姨父輪機長的工作單調而辛苦，遠航經月在海上，非常沉悶。他賺錢不容易，卻捨得為外甥、外甥女購買大娃娃和金剛鸚鵡等禮物，而我們不懂得珍惜它們，如今回想起來，真感到慚愧，也深深懷念著仙逝多年的姨父。