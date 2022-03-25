母親病故後一年，我懷了老三，二○○二年先父過八十大壽，我帶著小女兒返台探親；宴席中，親戚長輩我都認得，除了一名女士，可是好像大家都認識她。回家後，我問小姑（父親排行老大，三姑最小，和父親相差十五歲）：「那個坐在父親另一旁的女士是誰？」她神祕兮兮回答說是我的姊姊，同父異母。

多年以後陸陸續續聽說，好像是當年的女主角懷孕了，父親知道闖了大禍後趕去找人，結果被趕出家門；父親曾經入贅後來又反悔，生下的女孩可能跟從母姓，她對自己的事絕口不提。

父親嗜酒，有時候酒後發飆，或許藉著酒意壯膽，說我有一個姊姊，母親臉色明顯不悅，我也不敢當面發問。有一回，我問母親：「到底怎麼一回事？」她才承認是有這麼一個人。

那個年代，難道再婚難以公開？只記得母親說過她是媒妁之言而結婚，激烈爭吵中結婚證書都撕碎了。記憶裡沒看過父母的結婚照和結婚證書，常有爭吵是事實，什麼事會氣到損毀結婚證書，難道是因事後才知父親曾結過婚，還有一個女兒？

在成長過程，上有兩個哥哥，我一直是唯一的女孩，從小讀私立學校直到考入高中。我高三那年大哥因病去世，這給父母帶來很大的打擊，長我八歲的大哥和母親親近，較有話說，而我像個溫室裡的花朵，被驕寵而任性。大學聯考的那個暑假，既傷感又無趣也無聊，男同學放榜後上成功嶺受訓六周，我跑去光華商場外一家自助餐店打工，認識了來吃飯的一個男生，很多年後，他追到美國來找我。

或許在母親過世後，不知道誰去找來這個女士幫父親一起祝壽。根據父親的說詞，他們一直沒有什麼聯絡，我常年居住美國，也很難得回家，有一年打電話回去問候，父親說父親節他和這個女士共進晚餐，那麼表示承認她是女兒了。

有一年我接到一通國際電話，是這個「姊姊」打來的，大意是父親要開刀，醫生需要和家屬說明和簽名同意；那個春假期間我本來就要回家參加小姑的喪禮，順便到醫院陪伴父親。

三年前，父親以九十五高齡過世，我和小哥、姊姊共同扶靈為父親辦後事；家兄和先父本就有誤會，心結未解，現又多出一個從來沒想到的女性手足，無法接受，賣掉舊居搬到郊區。我這兩年因疫情 分隔兩岸加上隔離政策，無法返鄉掃墓；人世間有太多的愛恨恩怨難解，也不知道何時才能和「姊姊」話談這段失去的時光。