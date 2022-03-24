誰都知道現今婚姻對象難找，感慨大齡單身越來越多，殊不知當年「對調對象」更難找。那個年代，對於為家庭團聚申請從外省市遷入戶口的，上海市嚴格執行遷出一個戶口才能進來一個人的戶籍管理政策，俗稱「對調」。要想調回上海，面臨雙重難關：尋找和確認一個「對調對象」和落實一個接受單位。

首先你得尋找到一個編制相同、願意離開上海的人，再與對方講條件、給足「好處」，讓對方同意把放棄的上海戶口名額留給你，這樣才算是結為「對調對象」。接下來，如果對調對象的單位不接受你，你還得自己去落實一個願意接受你的工作單位；只有這兩個「對象」都一一敲定，才能向各自的單位提出調離申請。獲得批准之後，逐級上報市局一級的主管部門，主管部門批准之後，戶口遷移的組織手續才能正式啓動。

尋找對調對象難似大海撈針，因為願意放棄上海戶口的人，遠遠少於想報進上海戶口的人。我當時工作地點在杭州，是一家小集體所有制工廠的工人，對應在上海，就是街道工廠的工人。換句話說，我的「對象」必須是上海市內的街道工廠工人，但是街道工廠工人大多是已婚的中年婦女，個個拖家帶口的，沒有絲毫離開上海的理由。

我面對幾乎不可能達到的願望，找不到對調對象，我調回上海只是做白日夢。家父幾次勸我早點死了這條心，我就是不聽這個勸，因為我不能放棄讓孩子得到全國最好的物質生活、以及教育 條件的機會。我自己的一生已經被人毀成這樣了，我絕對不能做毀我孩子一生的事，明知是匹死馬，也要當作活馬去醫。

上海市當時的常住人口超過一千萬，茫茫人海，我的「對象」到哪裡去找？那年頭，上海人民廣播電台或者報紙「解放日報」、「文匯報」都沒有經營私人廣告。我能想到、能做到的唯一方法就是去上海鬧區的電線桿子上，張貼「急徵對調對象」的廣告。

我把行動的日子定在九月底的一個周日，秋高氣爽，上街人多（當然，我也能請探親假回上海），張貼地段選在勝利─國際電影院 、永安公司─食品公司─中百一店、八仙橋、徐家匯等四個鬧市區，及相關的四川北路、南京東路、淮海中路等三條大馬路，涵蓋虹口區、黃浦區、盧灣區、徐匯區等四個區，來一個撒大網撈一根救命稻草。

到了那一天，我和表弟帶上刷子、一大桶自製的漿糊和事先在杭州打印好的六百張廣告（「六」，「樂」之諧音也。盼望畢其功於一役，找到對調對象），騎上自行車滿懷著戰鬥豪情出發了。

我們從海寧路、乍浦路上的勝利電影院開始，沿著國際電影院、解放劇場貼了一圈，立即拐進四川路向南，每隔十條電線桿子貼一張，很快就快貼到了郵電俱樂部。這時，一個也是騎自行車的男青年追上來對我說：「別貼了，警察 跟在你後面撕你的廣告，見一張撕一張。」

行動才開始就被終止了，廣告上寫明的上海聯繫人當天即被其單位領導問話：有沒有這件事？誰要調回上海？和你什麼關係？他在杭州哪個單位上班？做了筆錄，要他簽字確認。事後得知，我廠革委會主任在第二天接到上海的長途電話，核對是否有我這個人、這件事。

情況清清楚楚地擺在我面前，我是找不到對調對象、調不回上海的。我垂頭喪氣地回到了杭州，整天像一隻瘟雞，想再垂死掙扎都無從著手，急得跳錢塘江的心都有。那些天我睜眼閉眼都是孩子因為無能的父親，而必須在杭州郊區農村的學校裡接受基礎教育的幻象。我家花了整整四代的時間，才一步步地從浙江省的農民變成上海市的市民，我自己也畢業於復旦大學本科。怎麼到了我的手裡，我得把下一代從上海市親手送回浙江省的農村？蒼天啊，開眼啊。

正在走投無路焦頭爛額之際，上海的聯繫人轉來了一封長信。一名在上海市虹口區一家街道工廠工作的年輕姑娘，在警察撕掉我的廣告之前看到了啟事，她要離開上海，願意無條件和我結成對調對象。天上掉下來一個林妹妹，正對著我的頭上砸下來，砸得我七葷八素，不敢相信自己的眼睛，我的願望終於成真了。