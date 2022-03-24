《老照片說故事》檳榔村之戀

妻子四十年前在獨立山的阿里山森林鐵路旁留影。

一張老照片勾起我無限回憶。這張照片是妻子四十年前在獨立山的阿里山 森林鐵路旁拍的，獨立山上可以看見成群的檳榔樹，高高的檳榔樹搭配彎彎的阿里山森林鐵路，展現獨立山特有美景。

獨立山擁有全台唯一與鐵道相依的「獨立山國家步道 」，全長約五千公尺，自樟腦寮車站起登，沿途除了檳榔樹外，還有古樸的石階、翠綠的山色，加上溪澗流泉以及棧道竹橋，每個景點都令人驚豔。

另外，獨立山車站是阿里山鐵路的一個中間站，因地形關係，在行經獨立山時必須以「之」字形折返路線環繞三次才能到達山頂，就是阿里山鐵道著名的「螺旋狀三迴旋」。

妻子小時候住在嘉義縣竹崎鄉獨立山上的石壁腳，這個小村落全部姓陳，是一座名副其實的「陳家莊」，鄰居不是叔叔、阿姨就是伯公、嬸婆…，大家都是親戚。

嘉義縣內群山連綿，唯有獨立山形孤影隻，因而得名。妻子住在獨立山時的年代，石壁腳仍非常落後，村內沒有水電，居民需要自己引山泉水飲用，晚上則需要點煤油燈，過著相當原始的生活。不僅如此，這裡的居民念書也非常辛苦，需要翻過一座山才能到鄰近的大坪念小學。

雖然生活不便，但獨立山景色秀麗，到處都是古樸的鐵道、吊橋、林木、溪瀑與山嵐。當時岳父母在獨立山種了很多檳榔樹，滿山遍野碧綠翠青，非常美麗。對我來說，生長在獨立山上的妻子就是一個純真的檳榔村姑娘。

可能是受到妻子的影響，我特別喜歡這首由台灣歌謠大師許石所採編的「檳榔村之戀」：「滿山的百花齊開引阮想起初戀時，雖然是山地兒女也是會來思情侶，誰人要替阮安排將來幸福的日子，啊～山地兒女的青春情綿綿，依魯瑪莎歐魯瑪莎卡，娜魯瑪斯瑪拉海雅。」

每當聆聽這首歌，這些歌聲像是山地兒女不斷對我親切地聲聲呼喚。