小時候，我家住二樓，一樓是糧店，我常到糧店裡玩。那是一九六○年代，城市居民吃糧按定量供應，買糧食要寫糧本。米、麵、粗糧、細糧配額多少，劃分很嚴格。供應的米有粳米和機米（秈米），粳米比重占十分之二，機米占十分之八，粳米比機米好吃，由於限量，所以很珍貴。

我常在糧店裡玩，發現在借糧日的每月二十五日，如果當月糧店米箱裡的粳米沒賣完，居民可以用下個月的機米配額數去買剩下的粳米。我把這一個發現告訴了母親，我家就可以利用這個合理的機會，買到配額外的粳米，家人就能吃到潤滑柔軟、可口好吃的粳米飯了。

到了一九九○年代初，中國城鄉有了發展，人們的生活好些了，城鎮居民糧食供應制度被取消，放開糧食價格和經營，粳米就可以輕易買到了。那時我在大學的外事部門工作，學校的外國專家樓食堂，為外國教師提供優質國產稻米；我時常陪同外國文教專家參加宴會，有機會吃到品質上乘的天津小站稻米飯，米粒豐滿肥厚，清香適口的稻米飯比粳米更好吃。

但有一次，一位日本 專家找到我，要求去北京 友誼商店買日本米，雖然她的要求讓我費解，但我還是安排車子，帶她到距天津有一百二十公里遠的北京去買米。當日本教師買到她渴望的日本米，顯得十分高興。

後來，我隨丈夫到日本生活，作為家庭主婦，我發現日本人家庭的早、中、晚三餐幾乎都是吃米飯。我們入鄉隨俗，買來當地產的米，嘗試後，覺得日本米也很好吃，蒸出的日本米飯，米粒飽滿，韌而不硬，糯而不黏，氣味芳香，回味甘甜。

在日本生活期間，我把日本各地出產的稻米買來品嘗，最喜歡新潟縣產的米。新潟縣位於日本的西北部，由於溫差大，米的生長期長，米粒均勻飽滿，膠質濃厚，口感筋道，回味悠長；蒸出的米飯油潤爽口，無需配菜，也是一種享受，做壽司和飯糰尤為好吃。我終於明白，為何當初那名日本教師如此渴望去北京買日本米了，除了鄉愁，故鄉米的口感和味道難以被替代。

十年後，我們一家移居美國，落戶紐約，有車後的第一件事就是去買日本米。日本米基本上免洗，或者輕洗即可，可以保留米的外層最有營養的部分；這樣的米，僅有新澤西 一家日本人經營的超市有賣，所以這二十年間，我差不多三個月要去一次新澤西買日本米。

人的味覺是靠經常食用而形成的，對一種食物的喜愛，也要靠時間的認知和積累，一旦固定下來，就存下了記憶，且很難改變。長期在日本生活，形成了對日本米的喜愛，它已融入我們的生活。

每個人、每個家庭選擇米的口味和品種各異，真實美好的東西，均受歡迎，且不分國界，正可謂「一方米養一方人，四方米育四方人，八方米飽天下人」。