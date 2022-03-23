看到二月二十五日「世界日報 」四十六周年紀念日特刊，感觸良多。我在中國取得中西醫結合博士學位後，一九九○年一月來到洛杉磯，經父親朋友介紹到一家中醫針灸診所幫忙，接觸和熟悉美國醫學 診所的運作方式，也賺點零花錢。老闆潘醫生是華僑，六○年代在武漢醫學院畢業，文革期間來美國開了中醫診所，生意興隆。

我每天在完成病人治療後，都要收拾清理各個診室和辦公室，清除垃圾。潘醫生每天都帶著「世界日報」到辦公室，閒暇時間看報紙。

我第一次看到這份報紙就深深地被吸引住，拿起報紙就放不下；下班時準備扔垃圾，我問潘醫生，「如果你看完報紙，我能不能把報紙帶回家去看？」他說當然可以，反正也是要扔的。我可是如獲至寶，每天回家吃完晚飯後就開始讀報，讀完之後再給同屋室友，物盡其用。

讀「世界日報」讓我耳目一新，真正體會到了什麼是新聞，每天正反兩面的新聞評論都有，北美、歐洲、亞洲、台灣、香港、中國的新聞，應有盡有。接著就是要聞、文藝、體育和各種短文、詩歌、小說、歷史等，目不暇接。

離開潘醫生的診所後，因為當時收入不多，還沒有錢去訂報紙。沒有了世界日報，心裡總是覺得缺點什麼。有時周末去大華超市，就買一份當天的報紙，回到家後泡上一壺茶，開始讀報，那真的是一種享受。後來自己開始打拚創業，開診所一段時間後，收入穩定，馬上就訂閱了「世界日報」和「洛杉磯時報」，至今已經三十年了。

從中英文的兩份報紙，讓我了解世界上各個角落發生的事情，同時也可以看到中英文記者報導的差異。英文報導著重於新聞，當然會有黨派的色彩在裡面，有時候同一則新聞，中英文報導的角度不同，新聞內容的表達方式也不一樣。

英文報會先陳述發生了什麼，再用記者的知識和經歷來分析，讀完之後明白發生了什麼，但總覺得離我很遙遠。作為一個美籍華人 ，我更喜歡「世界日報」的新聞，因為大部分的報導都是從華人的心理狀態、文化教育、背景知識的角度出發來撰寫的，很接地氣，讀起來很順暢。

有時對同一個事件，「世界日報」會有完全相反的看法和評論，讓我了解到支持和反對的觀點，看完以後覺得這就是在我身邊發生的事情。特別是有關華人在疫情、總統選舉以及各種突發事件的反應，即時的報導讓我們了解到世界各國人民以及華人的應對方法，讓我收穫頗多。