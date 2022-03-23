喬姑是父親的表妹，在父母親相繼去世後，她曾經向我們姊弟敘述父母親當年因糖水結緣的情事。

五○年代初，喬姑和我母親在廣州市郊區的一所大學念書，她們既是同學又是同鄉，很自然成了無話不說的閨密。在一個夏天的周末，她們剛考完試，相約進城遊玩。

廣州市永漢路就是現在的北京 路，是當時最繁華熱鬧的市區中心，是一個聚集文化、娛樂、商業於一體的鬧市。那裡車水馬龍，人來人往，她們在這一帶玩累了，準備找個地方吃點東西、歇歇腳。當她們經過一間糖水鋪時，突然聽到裡面有人在喊喬姑，「阿喬，阿喬」，喬姑順著聲音朝裡望去，看到她的表哥獨自在喝糖水，「表哥，你怎麼會在這裡？」喬姑驚訝地問道。「今天趁周末進城買點書，順便在這裡歇一會兒。」表哥回答。「來，今天我請客，請妳們喝糖水。」表哥慷慨地對她們說，這個表哥後來變成了我的父親。聽到這裡，我和我弟弟都感到太巧合了，廣州市這麼大，遊客這麼多，糖水鋪遍布大街小巷，父母親偏偏在這間不起眼的糖水鋪相遇，真有緣分。

自從那以後，父親便對母親展開了積極追求。母親生前也曾向我透露，在讀書期間，父親常常到女生宿舍找她，約她到校外攤檔喝糖水。原來父親用糖水贏得了母親的芳心，他們的愛情是從糖水中泡出來的。

由於工作關係，父親必須返回海南島。一人在繁華的廣州市，另一人在偏遠的海南島樂東縣，受限於當時的交通工具，海南樂東到廣州路途漫長；然而這並沒有動搖他們的愛情，他們開始了魚雁傳書。

在他們遺留下來的相簿中翻出兩張相片，一張是父親在海南島五指山椰林樹下拍攝的相片；另一張是母親身穿當年流行的大開領時裝，胸前別著一枚大學生校徽，在廣州照相館拍下的相片。兩人在各自的相片背後，工工整整地寫下了幾行小字送給對方，從字裡行間中，看到他們真情流露，見證了他們當年雁寄情思。

母親大學畢業後留在廣州工作，那一年父親風塵僕僕地從海南島趕回廣州與母親完婚。根據父母回憶，結婚那一天，他們沒有擺宴席也沒有舉辦婚禮，兩人穿上新衣，乘坐公共汽車 到廣州市中心購物、逛街，到相館照結婚照、喝糖水，簡單而又甜蜜。

他們結婚的第二年，我來到了這個世界。在我懂事的時候，我還記得父親每次從海南島回來，總帶上幾顆大椰子，還有一大包海南椰子糖。讓我印象最深的是，我們一家人圍著父親，看著他用刀子把椰衣撥掉，以刀尖在椰子的頂端鑽一個洞，清清的椰子水嘩啦嘩啦地倒在每個人的碗裡；喝一口椰子水，那清香甘甜的滋味，至今還記憶猶深。母親還會把椰子肉刮下來，切成片，煮一鍋椰子糖水，一家人圍著飯桌喝著那濃濃椰香的糖水，幸福滿滿。

後來父親從海南島調回廣州工作。在我印象中父母親對糖水情有獨鍾，母親每隔兩、三周就會煮一次糖水；每次有糖水，父親總是喝了一碗又一碗，喝飽後擦嘴拍肚說，「好喝，好喝」，母親聽後高興地笑了。

可惜好景不長，迎來一場轟轟烈烈的文化革命。文革前夕，食物供應開始緊張，所有的柴米油糖肉魚以及其他副食品都要憑票供應；母親還想盡辦法找糖，回鄉下向蔗農購買土製黑糖。

那時的校園裡，到處貼滿大字報，德高望重的老教師、校長、教務主任被戴上高帽遊街、批鬥、關牛棚。有一天我親眼看到鄰居好友的父親，也被一群紅衛兵拉上高台批鬥，幾個紅衛兵發瘋似地拳打腳踢，我好友的父親痛得直慘叫。我突然想起父親，父親在哪兒？下一個被批鬥、挨打的，不會是父親吧？想到這裡，心中驚慌害怕，轉身拚命往家裡的方向跑。

當我氣喘吁吁回到家時，只見父親一個人呆坐在書房裡，桌面上擺著一張紙，好像要準備寫些什麼似的。這時母親從廚房裡端來一碗糖水，輕聲地對父親說，「喝吧，趁熱喝吧」，父親深情地望著母親，接過那碗糖水，一勺一勺地喝起來。在父親喝糖水時，我偷偷看了母親一眼，她兩眼紅了，哭了。

父親還是逃脫不了被人貼大字報、批鬥的厄運，輪番的批鬥讓他在精神上一次次受折磨，死神與他擦肩而過。然而在這場浩劫中，他堅強地挺住了，幸運地活了下來。

後來父親被下放到農村，接受貧下中農再教育 ，改造思想。當時我們也知道，去農村是要過艱苦的日子，但是在那風頭火勢的年代，誰也不敢私帶自家食物，更別說是糖果了。臨行前母親塞了一大瓶含糖鈣片給父親，小聲對父親說：「這是鈣片，不是糖果，帶上吧。」父親帶上母親的這一份情意，去了農村。

父親在農村的日子裡，白天和農民一起種甘蔗、修整果園、放鴨子，晚上收工回到住所，習慣把一顆鈣片放入溫開水裡，自製出一杯糖水。雖然白天幹活很疲勞，但是這杯糖水給了他極大的安慰，因為這裡有一份對親人的思念。

十年文革終於結束了，四人幫倒台了，父親得到徹底平反，恢復原職。那時的食品供應也好起來，所有的食品都敞開供應，食品店裡的白砂糖、赤砂糖、片糖、冰糖和各種各樣的糖果，琳瑯滿目，任君選購；在文革中消失的糖水鋪，如雨後春筍一樣，在大街小巷紛紛冒了出來。這時候我們一家人反而能克制住糖水的誘惑，只有偶爾會喝點糖水滋心潤肺，因為我們都知道糖吃多了對牙齒不好，對身體也不好。

如今父母親已離開我們，但願他們在天家不受任何折磨，再續他們的糖水情緣。