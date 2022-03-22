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東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

《老照片說故事》小學畢業合照

文、圖／金慶松
作者小學的畢業合照。
作者小學的畢業合照。

幾年前慶祝五十年同學情時，阿田特地將我們小學的畢業合照翻拍、製作、護貝，送給每一個同學，輾轉地也寄了一張給住在美國的我。一班五十一個同學，生肖幾乎都屬老虎，今年正巧就是我們的本命年。

三名教過我們的班導師也都在相片裡。相片中，基本上是女生一群，男生一群，大概是當年的風氣吧。成績最好的子平站在第一排老師旁邊，至今，他的學術成就也是同學中最高的；長得最帥、人緣最好的班長站在女生群內，像是眾「花」拱月一般，他的事業成績在同學中獨占鰲頭。

回看相片中的同學們，不是瘦小就是瘦高，友霆只因臉部稍微胖些，就有了「小胖」的外號，但相片中的他其實也如此的瘦小。每一個人的制服都很寬鬆，寬大的衣服對成長中的兒童來說，可以穿得更久一些。

照片最右邊的「大柱子」，是日據時期遺留「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」的大煙囪，高達六十公尺，後來那一帶成了陸軍、空軍的眷村，我家就在那煙囪旁的空軍眷村內；高聳的大煙囪，當時可是新竹市的地標建築。

小學就在一大片眷村區內興建，校內逾八成的學生都是眷村子弟，其餘來自更遠一點的農村；校名「建功」，是期望學生們未來能為國家「建立功勳」吧。

五十一個同學中，至少有三名已經逝世，有一些失聯，有十多人仍然在新竹常常見面、敘舊，續寫人生的情誼。每每藉由社交媒體傳來他們聚會的歡樂時光，我在海外，雖不能至，但心嚮往之。

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