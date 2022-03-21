《老物件情懷》白相攝影

Canon EOS R微單相機。

我這輩子遠離吃喝嫖賭菸酒毒，唯一的業餘喜好就是白相攝影 。之所以說「白相」，是因為自己的水平一直維持在業餘級，自然，所用的各種器材也只是初級的。

我的第一波攝影熱始於六○年代初，那時的我自製了暗袋、印箱和放大機，在上海南京東路頭上的「冠龍照相器材店」買副品的膠卷和照相紙、零拷顯影液和定影液，在家裡自己沖洗膠卷、印放照片。這些皆是當年上海灘每個業餘攝影愛好者「節約鬧革命」之舉。六○年代末期，冠龍開始不定期出售保定膠卷廠生產的副品135彩色膠卷，也代客沖印彩卷彩照。

我是上海灘首批為數不多的「彩卷彩照」玩家之一。冠龍曾選用過一張我拍的彩照，放在玻璃櫃台下展示，彰顯國產保定彩卷的質量。那時我手裡缺的就是一架照相機，我常常對著「冠龍」店內展示櫃裡唯一一架Canon135相機樣品發呆，望機止渴也望機興嘆，不知道自己到什麼時候才能買得起一架照相機。

八○年代初，政策允許高校教師可以適度在校外兼課。我毫不猶豫地用這筆「外快收入」，託人在江西買到了一架海鷗205型135相機。這是我擁有的第一架相機，從此在白相攝影上，我是擺脫「貧困」，過上「小康日子」。

一九八六年八月起我加入了自費留學的大軍，成了美漂。半年的省吃儉用，還清了為出國告借的全部私人借款；無債一身輕，花錢有了自由度。花在自己身上的第一筆大錢就是從紐約郵購一架MINOTAX370135相機和一台閃光燈，用它記錄了我在異鄉留學生活的點點滴滴。我把新拍的照片及時寄给上海的家人，聊解思念。

一九九一年，我花了上千美元買了一架Sony HandycamHi8Hi-Fi攝像機。我用它詳盡記錄了全家歡聚、陪著媽媽去北京 旅遊的幸福時光。這個攝像機機型當時在中國尚不多見，在遊長城時一名素不相識的姑娘，還好奇地問我，「大叔，你的照相機怎麼帶望遠鏡的？」

當時我借住在台灣「大同」公司美國分部負責人的家裡，他的老母親全神貫注地看完我在北京故宮錄下的整整兩個小時錄像。她用台語（通過她說國語的孫子口譯）對我說：「以前在台灣，只是在戲劇的布景裡看到皇宮，這是真正的皇宮，真不敢相信有這麼大。」

數位時代來了，我的攝影器材自然是與時俱進。Sony HybridDCR-SR45HDD攝像機和Canon SX50HS相機相繼進了家門。為了體驗帶廣角鏡頭的手機 ，我買了三鏡頭的蘋果手機11ProMax。三年前，我以一擲千金的氣概花了三千二百美元又一次從紐約郵購了一架Canon EOSR微單相機，带著它周遊世界。想不到一年後，新冠病毒席捲全球，害得人困宅、機賦閒；只盼疫情早平，人機皆活，繼續享受並記錄美好人生。