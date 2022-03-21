馬里蘭州 霍華德郡的哥倫比亞有許多步道 ，我們經常散步的那一條步道上，沿途有馬州 帕塔克森特河的支流相伴。步道上有遛狗的和騎腳踏車的，也有家長帶著小孩在河邊玩耍。每當我聽到孩子們的歡笑聲，就會想起九、十歲在台中潭子鄉下的童年往事。

那時，家父為了生計，和朋友一起在一個營區附近開了一家茶館；父母成天忙著照顧生意，無暇全天關注到我的行蹤。所以在這兩年裡，我完全像一個野孩子，過著一生中最無憂無慮的日子。

鄉下的小孩子很少穿鞋子上學，但我記得我是穿著鞋子離開家門的，走了一小段路後，我就把鞋子脫了拎在手上，光腳和同伴一起走上四、五公里的泥土路到學校。能在學校裡整天不穿鞋子，真是開心自在。在學校學了啥？至今已不復記憶，但在回家的路上，我們一群真像脫韁的野馬，路旁一片甘蔗園是我們的天堂。

甘蔗短小的時候，我們小心翼翼隨處遊晃；甘蔗長得比我們高時，我們玩躲迷藏；甘蔗收割後，我們放心大膽地奔跑。大家最興奮的時刻，是看到台中糖廠旁邊堆積了被壓搾過後的甘蔗渣，那高度在我們當時看來，簡直比房子還高。我們輪番上陣爬到頂端後，有的像溜滑梯一樣，咻的一聲滑下去。有更大膽的，乾脆就不知天高地厚直接從上面往下跳。

不上學的日子也過得很開心。印象中家附近的那片竹林和不遠處的一條小溪，是我和玩伴常去的地方。現在似乎還隱約記得，比我大一歲的那個小姊姊姓唐，她家是從雲南來的；比我小一歲的男孩子姓顧，他家是從哪一省來的已不記得。

因為台中天氣很熱，經常豔陽高照，三人幫一個個都曬得黑黑的，大人們分別叫我們是煤炭公司的「總經理、副總經理和跟班的」。天氣熱，我們有時躲到竹林裡涼快，大部分的時間是跳進溪水裡玩。雖然我平時膽子大，但對水還是有點害怕，每次只能很小心地跟在他們後面。在河裡，我們打水仗、抓魚、摸蝦和捉泥鰍，玩累了就躺在溪邊閉眼曬太陽，等衣服曬乾後，我們就起身拽拽草捉捉蜻蜓。一日復一日，快樂無比。

潭子的童年往事歷歷在目，兒時玩伴何時離去早已不復記憶。到現在一直搞不清楚的是，每天洗澡時，家母從來沒問過我，為什麼搞得髒兮兮？想想真該感謝家母的縱容，讓我有個自由歡樂的童年。