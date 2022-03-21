我家後院有個儲物間，前兩年修房子，裡外粉刷一新，換了窗戶，裝上線條簡潔的頂燈，變得明亮舒適，於是成了我的「作坊」。我也曾想用「齋、軒、居、廬」之類的雅號，可是這讓我聯想到獨具匠心、古樸典雅的中國古建築，跟後院這個方正建築相差萬里，最後決定還是用英文字「studio」吧。

我把書桌和兩個書架放了進去，琢磨該在牆上掛幾幅書畫，增添點文化情調。正舉棋不定呢，亂七八糟的東西趁虛而入了：高高的儲物架進去了，上面漸漸堆滿儲物盒；鐵質的文件櫃進去了，裡面塞滿文件夾；書架上的舊書也多了起來。後來可用可扔的舊椅子、大號的青白瓷花盆、立地穿衣鏡、眾多「備而不用」新新舊舊的東西，無聲無息地蠶食了作坊，那裡重新淪為儲物間。

趁周末，帶著回收桶、塑料袋和紙板箱，我雄心萬丈地開始了斷捨離行動。首先清理了舊椅子、花盆和小家具，一概捐給慈善組織，房間頓時空出了一大塊。接著清理書架，三十多年前讀研留下的教科書，考完了試再也沒摸過，卻讓這些書默默承受了多年的光照塵埃。我把書扔進回收桶，嘩啦啦，書架空出一格。

作坊裡還放有些英文小說、種花指南、菜譜等，歸納到一旁，散步的時候放到我們街區的「迷你圖書館 」裡去。那是在居民家門口立起的小書櫃，玻璃門上貼著告示：「迷你圖書館，拿走一本，還回一本。」誰都可以去那裡找自己喜歡的書，看完了放回去，我的這些書或許能帶給別人一點樂趣。

下一步，清理了文件櫃裡不同年代留下的「重要文件」，不少跟職場有關，包括遇過的棘手問題。這些曾讓我心神不寧的麻煩，時隔多年去看，早已隨風而散，不覺想起老同事的智慧之言，「今天讓你覺得頭疼的事，三年以後你還想得起來嗎？」到了一定年齡，別說三年了，只要三個月，甚至三周，便忘得乾乾淨淨。這些文件自然喪失了存在的價值，我的文件櫃空出了一個大抽屜。

我環顧四周，頗有成就感。速戰速決是因為我不再珍惜這些東西了，歲月非常奇妙，能改變我們的想法和心態。可是有些斷捨離，仍舊需要時間。在一個大紅色的盒子裡，是北京 朋友送的奧運茶具，她不遠萬里揹到美國，我卻隨手藏了起來，要不是整理東西，幾乎都忘了有這套茶具。我看著紅紅火火的茶壺茶杯，不知如何處理？捐出去，有點捨不得，那是朋友的心意，我把茶具放回物架，這個難題就留給時間去解決吧。

那紅紅的小木盒，是閨密三十多年前從西班牙給我帶來的木質拼板，拼板的色彩依舊鮮豔，服貼地嵌入在細巧的紅色木盒裡，木盒上有金色的小搭扣。閨密當年說：「拼版是手工描繪的，我特意買了兩副，妳一副，我一副。」這樣的禮物，怎麼被我藏了起來？趕緊拿出來玩，再次回憶我們三十多年一路走來的情誼。

在角落裡，躺著一把小小的摺疊紙扇，打開一看，想起了她，我的一個美國學生。她來讀研以前，花了八、九年時間在亞洲列國遊學，中文非常好。畢業後，她去外交部擔任翻譯，臨行前斷捨離，給我送來了精心挑選過的老物件，其中有這把寫滿日文的精巧小折扇。我曾帶著小扇子去各國旅行，有些地方沒有空調，扇子給我送來了清風。許久不去國外了，扇子竟莫名其妙地躲到了角落裡，我重拾折扇，把它帶回到旅遊用品的小抽屜裡，那裡有旅行專用的護照封和防盜錢包，希望不久的將來能再次用上折扇。

周末過去了，我依舊沉浸在斷捨離的成就感之中。周一，郵遞員送來一個包裹，是老同事美智子寄來的，她九十歲了，跟丈夫準備搬去提供生活輔助的養老院 。打開包裹，是一個深藍色的禮盒，禮盒尚未拆封，盒面上卻留下了歲月的痕跡，估計是美智子放置了多年的寶貝。她一定也在斷捨離，就把精美的禮物轉送給我。

那天晚上，我給美智子寫信：「今天晚餐用了妳精細的筷子和五彩的筷子架，感受到了妳的美意和友情，因為有朋友，生活是美麗和歡愉的。」美智子無意中給我啟發，難以斷捨離的寶貝可以轉送給朋友。可是，這不是把斷捨離的糾結，也轉嫁給朋友嗎？