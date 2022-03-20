《老物件情懷》有苦難記憶的箱子

小箱子的正面及泛黃印痕的襯裡。

疫情 中打掃衣櫥，看到這只布滿灰塵、箱內襯裡有泛黃和鬆塌印痕的皮箱（見圖），先生問我：「要處理掉嗎？」我沒有答應。因這只沉舊的皮箱，有著母親、姊姊和我的一段苦難記憶。

這只不大的米色皮箱，長二十三點五吋、寬十六吋、高六點五吋，是母親結婚時，外婆給的嫁妝，原料應是結實的小牛皮。小時候，母親告訴我這只皮箱藏著的記憶，讓我紮實鎖緊了七十餘年的歷史。打開皮箱，這沉重記憶仍縈繞在腦海中。

內戰時，母親隨著父親東征西討。一九四九年內戰失利，父親隨軍撤退到台灣；因船位有限，眷屬不得隨行，母親只好帶著剛會走路的姊姊及襁褓中兩個多月的我，回到廣東老家。短期的家鄉停留後，聰慧和堅毅的母親，決定要跨海尋找父親；靠著母親小學校長開的路條，我們才得以離開家鄉。

母親拎著這只皮箱，牽著姊姊、揹著我，奔向不知的未來。皮箱內有母親的個人物品，如衣服和一張離家前的祖父母合照，還有一些小孩的衣物，重要的細軟則用布條綁在腰際。難民眾多，龍蛇混雜，時有搶掠事情發生，幾次有人要搶她的皮箱，她緊抓不放；在香港 海邊等船時，母親更是將箱子立起來，坐在上面才得以保全它。我拉肚子時，母親將一件件衣服撕下，當成尿布用，幸好我命大得以存活。千山萬水，從香港輾轉到基隆，才能和父親團聚。這皮箱外面有沾上故鄉的塵土，裡面更有母親諸多的鄉愁。

在台灣時搬家數次，這只小皮箱，母親都好好保存著。九○年代，父母移民 來美，它也隨著移居此地。如今父母都已逝去，打開皮箱，整理思緒，我珍惜，我感恩，這塵封已久的記憶，躍然於紙上。我似乎看到母親揹著我、牽著姊姊、拎著這只小皮箱的背影，在茫茫人海中尋求一個安生立命的地方。因為有小皮箱的存在，當時的苦難在此時此刻都成為美好回憶。