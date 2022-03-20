在牧師諄諄教誨、衷心祝福完一大堆話後，師母給導師戴上婚戒；眾目睽睽下，導師卻摸不出他的一只。母親在他出國前給了他一枚戒指，可是他在結婚前的冬天，把戒指弄丟了。

那天不經意間，導師把戒指掉在厚厚的雪裡，在這個一年中有半年在積雪的大學城，掉在雪裡的戒指意味著掉入大海的針。靠近加拿大的小城，冬天最冷可達攝氏零下三十七度，導師在雪中摸了一下便不敵酷寒，匆匆離去。春暖花開時他故地尋寶，什麼都沒有了，戒指像雪一樣，消失得無影無蹤。由於生活拮据，作為窮學生的導師沒去買新的，那時的留學生不比現在有的華人 富二代，提著現金留學，一下飛機開著新買的奔馳去逛精品店。

現在已退休的研究生導師，把當年這段婚禮笑稱為「單戒婚禮」。

那是七○年代的一幕，彼時來自馬來西亞的華裔導師，正在就讀研究所，與來自台灣的師母團聚後，在紐約州的偏遠小城共結良緣。

小城夏天平均攝氏二十五度，清幽迷人。本以為結婚那天氣溫涼爽，不料當日奇熱，把一身西服的新郎熱到彷彿置身熱帶國家；新娘穿著紅色晚禮服登場，有賓客吃驚，說「應該穿白色婚紗啊，白色象徵純潔」。

但是靠給房東擦地板、打掃房間掙得幾塊大洋的窮學生們，哪裡有錢租婚紗？所幸赴美時兩個旅行箱裡，有新娘的嫂嫂硬塞進的這款舊禮服。

一輛老爺車開到宿舍，宿舍是新郎的室友分租給他們的，這名猶太 人室友平時上課、打工用的交通工具，此刻挺身而出充當結婚禮車，接送新人。

室友在教堂門口放下新郎新娘後，直奔教堂的鋼琴，莊重地彈起婚禮進行曲，纏綿繚繞。香港女同學把採來的野繡球花製成精美的手捧花，獻給新郎新娘，暗香幽幽。他們在眾同學、老師的祝福中，緩緩走向牧師，走向人生中最美一刻。校刊攝影恰巧是導師的同學，義不容辭地變身婚禮攝影師，咔嚓快門聲中，定格了誓言、承諾，定格了未來，定格了相依相伴的新生活。

單戒婚禮完畢，新人和眾人直奔學校專管國際學生的老師家後院，歡聚於樹蔭下，享受美食 招待會。名曰美食招待會，實則現時大家聚會時人人帶菜的互品餐；剛來美國不久的師母，端上她唯一會做的炒飯炒麵，竟讓很少見到華人的當地美國賓客，盛讚天下居然有如此美食。

導師的導師和師母，兩名從希特勒大屠殺猶太人的浩劫中，活著走出捷克的倖存者，帶來了五個自家剛出爐的大蛋糕，放在撐於草坪上的簡易折疊桌上。一字排開的蛋糕陣，坦坦蕩蕩、燦燦爛爛，留給新人們無法忘懷的餘香和溫馨。

「導師和師母的蛋糕，終生難忘」，感恩節時，東岸的導師在電話那端與我敘舊，重溫這一段記憶。可見美好的回憶具有強烈傳染力和共鳴力。

它也牽出我內心深處的一段流年，漸漸湧出肺腑，走進話筒中：「九○年代我揣著幾百美元離開中國闖美國，您作為系主任，和師母在機場等我、找我、接我的畫面，以及此後兩年的關懷照顧，每每憶起，也是終生難忘」。

「兩年後你們全家若按計畫由西岸來看我們時，給你看看我們的結婚照片，很漂亮哦」，師母說。當然要看看，一定要看看，特別是那只單戒；它比許多雙戒更浪漫，更耐磨，更能拴住時光，更能閃耀幸福。