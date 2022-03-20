每一個城市都有著一條親民的老街，悉心安撫著小市民，久而久之，它成為一種日常，不僅提供了生活的必需品，也牽動著異鄉遊子情。沅陵街位於台北市的核心區，雖然曾是前清的台北城，但是卻藏身在繁華的街道中，像個魔術師，總能在最低消費額中，張羅出體面而時髦的款式。

小時候，母親曾在沅陵街口擺了一陣子鞋攤，我成了一個小跟班，生意上門時，布店的老闆娘帶我去買玩具、小吃店的大姐接過去替我梳辮子。僅管鞋攤收了，家也搬離，母親總會找機會去沅陵街，在那洋溢著人情味的街坊中閒話家常。每逢母親提到家裡缺了什麽，父親馬上接口說，「去沅陵街吧」，彷彿讀出了她的心事。

拎著一袋破損的絲襪，母親牽我搭車，上沅陵街織補櫃找玉蘭阿姨；隔著櫃上的玻璃窗，只見阿姨垂著頭，認真地挑出類似的細絲，穿進了針眼，輕巧地來回穿梭，破損的洞口就聽話地排齊，再也看不見齜牙咧嘴的猙獰相貌。

她順手將一桌瑣碎的絲線都刷清了，抬起那雙特别靈秀的眼睛，笑吟吟地說：「修好了，瞧，和新的一樣，還可以穿上好一陣子吶！」兩人欣喜地湊在一起審視著縫補的成品，生活中的坎坷與傷痛也瞬間縫合。

那一天黃昏，沅陵街像在辦喜宴，酡紅的夕陽染紅玉蘭阿姨的雙頰，她悄悄地和母親說她快訂婚了，男方是大學生，在電力公司就職。玉蘭阿姨不時搓揉指頭，喜悅來得深，掩不住的欣喜在眉角陣陣綻放。

再次去沅陵街時，卻是個陰睛不定的颳風天。原本計畫要結婚的玉蘭阿姨在養母脅迫下放棄幸福，為了攅下錢給獨子購買房產，養母收下了一份聘禮，逼著她嫁給一位素昧平生的老男人。

濛濛細雨中，她低垂的眼簾下藏著無限委屈，那雙手像梭子般織補無數絲襪，卻始終縫不成一張屬於自己的美夢。雨水打在凹凸不平的路面，濺起陣陣的水花。

母親取出一雙鞋，塞給阿姨，「畢竟是一個新的開始，總算不再欠債了」。阿姨彎下腰試鞋，我才發現她原來穿著一雙陳舊且過於寬大的球鞋，母親憐惜地拍拍她的肩頭，「日子總會熬出頭的」。

玉蘭阿姨忍住激動、忍住傷心，淚水卻嘩啦啦地流下。她以為自己忍住了，沒去擦拭，還試著擠出笑容，穿上合腳的新鞋，用盡全力把球鞋踢開。

織補鋪歇了一陣子，玉蘭阿姨再回到街上，眉眼間藏著一種認命的妥協。據說，那筆聘禮是高利貸借來的，婚後，她仍得揹上沉重債務。

新婚的阿姨套上了另一雙鞋，不論怎麼努力，都躲不開腳底幾塊暗石。母親深深地嘆口氣，「女人啊，油麻菜籽命……」隨著那一聲嘆息，我漸漸揹起了沉重的書包，奔波在上課和補習的路上，玉蘭阿姨的故事就此擱置了。

沅陵街也在蛻變，從外銷工廠被打回的產品改變了街景，到處是成衣和各種款式的鞋，物美價廉，吸引各地來的採購人潮。修修補補的小店越來越少，尼龍絲襪像古典美人走進了歷史，忙碌中，織補鋪悄悄謝幕，我再也找不到開啓舊事的鑰匙。

每一次回國，我總會情不自禁地去幾趟沅陵街，買一、兩件稀鬆平常的衣服，彷彿去拜會一群老朋友；儘管彼此都漸漸被歲月畫了濃妝，皺紋掩去了昔日的風華，卻依然惦念著舊情。

偶然路過，店裡錄音機傳來一陣音樂，「誰說我的命運好像那油麻菜，只是你不知將它往哪裡栽」。我靜靜站在店門口，把歌聽完，走走停停，與逛街人潮一起移動，不時與店家對上眼，期望能遇上故人，喊出我的名字。

沒有人認出我，店員卻熟悉我的尺寸，一看到腳型，立刻可以猜到鞋號，找到合適的型款。「還要試別雙嗎？」親切而耐心地詢問著。驀地，想起那段賣鞋歲月，一陣暖意從心中冉冉升起，我低頭瞧瞧，試走了幾步，搖了搖頭說，「就這雙吧」。提著舊鞋，付了錢，卻不禁回頭看看，也許在某個角落，仍然藏著一個熟悉的笑臉。