《老物件情懷》新竹吳家祖先的傳奇

吳金興祠堂。

我出生在新竹北門，是道地的「崙仔吳」，與「水田吳」同宗。由於多年客居海外，對祖輩的事蹟不甚了解，退休 後，讀了幾部祖譜殘篇，請教了幾名宗親長輩，才知道祖先發跡的傳奇。

根據祖譜記載，我們的祖先來自福建泉州府的安溪，是興德公一系的後代。康熙辛巳年（公元1701年），五世祖的大房和二房移居到泉州府同安縣浯洲（今金門），而三房則移居烈嶼（今小金門）。從此，興德公吳氏的後裔，遷離了福建安溪祖居。

乾隆初年，閩南移民 在台灣墾殖，蔚為風氣。五世祖三房們決議，各派一個男丁（盛字輩），從金門越過「黑水溝」台灣海峽，在現在新豐（古稱山崎）的舊港上了岸，並在竹北白地落腳。

上了岸的三個堂兄弟，舉目無親，靠打工為生，有一餐、沒一餐地過活。也許是好運來臨，有名貴人看到他們勤勞刻苦，介紹他們到竹塹城一家專做食用油的工廠當伙計。

竹塹城的這家製油老闆，是一個沒有子女且上了年紀的老人。幾年下來，他看到三兄弟勤勞節儉，便將整個油廠交由他們經營，唯一條件是日後要幫他養老送終。

三兄弟接管了工廠之後，更加精誠合作，胼手砥足，把油廠經營得有聲有色。最終，他們完成了自己許下的諾言，像親生兒子般披麻戴孝幫老人送終，成就一段為人樂道的地方佳話。

食用油的生意隨著移民的增加而更興旺，三兄弟遂成立了「吳合興商號」，除了擴張製油生意、開設碾米廠，還不停地購地置產，成為竹塹城的巨富。

在台的六世祖們決定以一首詩「盛世文武仕，朝廷享尊榮」為男丁命名。吳氏大家族可以從這首詩的順序，分別出不同的輩分。

盛豸公與堂兄弟合創了「吳合興商號」後，衣食無缺，心裡思量著做哪一行可以更發揚光大門楣。一日，在村間行走，看到一群人圍毆著一名十來歲衣著破爛的青年，一問之下，才知道這名青年偷拿路攤販賣的食物吃。盛豸公想起當年自己剛到台灣舉目無親的日子，心裡大發慈悲，替那名少年賠足了飯錢，並帶他回家養傷。

盛豸公幫少年找醫生療傷，少年在盛豸公處休養了幾個月。他傷勢痊癒後，臨走時，給盛豸公一面旗子，並說：「謝謝你這幾個月來的照顧，大恩大德，沒齒難忘。這幾天聽到你們的談話，知道你們正計畫發展船運事業，擔心海盜打搶，今後你的船隻若懸掛這面旗子，就不必擔心了。」

就這樣，盛豸公將信將疑地在他擁有的船隻上掛了這面旗幟，說也奇怪，從此沒有海盜來騷擾。原來，這名少年就是橫行於黑水溝大海盜的兒子，不巧在某次海難時脫離隊伍，流落到竹塹海邊，一時肚餓，偷食路攤食物，才被攤主及過客毆打。

古稱「黑水溝」的台灣海峽，除了季節性海水洶湧，難以行船，最大的問題就是海盜猖獗。盛豸公因「一念之仁」，得到那面旗子的保護，經營福建與台灣之間的船運，業紹陶公，因此自創「吳金興商號」，擁有碾米廠、食用油廠、墾殖園等多處業務，富甲竹塹城。

今日，兩座美輪美奐的祭祀公業祠堂，屹立在新竹市西大路的「吳金興祠堂」與坐落在經國路上的「吳合興祠堂」，均以昔日的商號為名。