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人生何處不相逢

姚遙崤

接到老同學的電話，說他老婆要他轉告我，海蒂已於上個月離世了。

四年多前，我們幾個高中同學決定攜眷一起參加一個去南美的旅遊團，遊歷智利、阿根廷和巴西三國。一路上在跨國旅行的遊覽車中，為了消減大家的無聊時光，我就不時到車頭講笑話，唱幾首英文歌，有時還帶領大家合唱幾曲，成了團裡的娛樂領頭羊。

等到行程接近尾聲，當遊覽車進入巴西時，一名風韻十分的白人老太太走到車頭，拿起麥克風表示要說一個祕密。她說在五十年前就認得我了，可惜我現在沒認出她來，這下子讓全車的人都大吃一驚。

原來我剛來美國留學時，就讀密蘇里州中部的一所師範學院，後來那個學校擴展後改名為杜魯門大學。校方的外籍學生顧問麥金萊女士對台灣來的同學特別有興趣，十分照顧；替她工作的兩個年輕女祕書中，一個名叫海蒂的金髮女孩長得非常甜美，笑起來尤其迷人。同學們在一起談天時，都說要是能跟海蒂約會，一定棒極了，可是一來怕英文菜，二來面皮不夠厚，沒人有如此大的膽子去邀請她；於是大家就打賭誰敢去約海蒂，無論成功與否，都有一餐麥當勞犒賞。

我那時年輕膽大，心想如果能約海蒂出來，這可是個練習說英文的好機會，即使被拒絕也有麥當勞大餐可享。所以有一天她快下班時，我到她的辦公室表達了想和她約會的意願。她聽了頓時笑靨如花，不過很委婉告訴我，謝謝邀約，等以後再說吧，然後就沒有以後了。

完全沒想到眼前這名風姿綽約的女人，就是當年的海蒂。我們不但在五十年後於美國的幾億茫茫人海中，還有再相見的機遇，而且她竟還記得我當年邀約她的往事。可見那時她對我的印象一定不壞，說等以後再說，大概是少女的矜持；我要是有勇氣繼續追求，說不定就能造就一段異國姻緣了。

在巴西里約熱內盧的國際機場，搭機回美國之前，我問她可不可以給我一個遲來的擁吻？她依然笑得美豔如花，點了點頭，真沒料到年少輕狂時的願望，居然在睽違了半個世紀之後達成。

放下老同學打來的電話後，不禁想起了許久以前在中國大江南北非常流行的老曲子，「人生何處不相逢，相逢有如在夢中」。

巴西 麥當勞 密蘇里州

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