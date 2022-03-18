《老物件情懷》一罐黃山毛峰

黃山毛峰茶葉罐。

去年底除塵布新斷捨離，在一堆舊物中，突然發現一個空茶葉罐。草綠色，左上方白色正體「中國十大名茶」字樣，右上方和中間部位，黃色字體豎寫兩行四字「黃山毛峰」。黃山兩字右側下方，淡筆勾勒黃山山峰，峰下一老翁正自烹茶。

茶葉罐的右上方題有一詩，經仔細辨認，為「閱盡幾多興廢，七碗風流未墜。悠悠八百年來，同證茶禪一味」。上網一查，此詩原為趙樸初先生即興之作。茶葉罐的邊緣有些微鏽跡，是年長日久留下的痕跡。

那年回國探親，返美之前，整理行裝，有十幾本書、幾袋木耳、兩件新買的長大衣、各種茶葉，滿滿當當。秀蘭表姐推門進來，從包裡拿出一罐茶葉，讓我帶來美國喝；筒大且沉，既占空間又吃重量，便推託裝不上了。表姐說黃山毛峰是綠茶中的精品，可以把茶葉罐扔掉，只帶裡面的軟裝袋子；後來還是硬把它塞進行李箱，回美後發現表面因擠壓而凹進去一塊。

秀蘭表姐比母親大幾個月，是家族裡最年長的表姐，與母親一起長大，名義上是姨姨和外甥女，實則情同姊妹。從前曾聽母親不只一次講過，表姐有一段時間也住在姥姥家，那時生活艱辛，姥姥家沒有多餘被褥，表姐便和母親擠在一床被子裡。表姐從未喊過姨姨，總是直呼其名，「姥姥，看妳變芳（母親乳名）又欺負我」，表姐經常如此向姥姥告母親的狀；姥姥則會笑著斥責表姐，應該喊姨姨，變芳變芳的，沒大沒小，表姐會反駁姥姥說：「她還沒我大呢。」

母親和表姐一起讀書、一起畢業，表姐去了張家口工作，母親則留在當地。有一年，探親回家的表姐改口喊母親姨姨，不再直呼其名。或許中國文化裡長幼有序的傳統，對於輩分的尊重和重視，導致了心理上的認同和暗示。在我的記憶裡，年長母親半歲的表姐在母親面前，謙恭禮讓；而與我們在一起，則有同輩人之間的隨意放肆。

記得返美後的第二天去上班，為了抵抗時差，特意把黃山毛峰帶上。去了辦公室，泡了濃濃的一大杯，茶香撲鼻，喝一口，味道清幽。對於茶葉，從來沒什麼講究和要求，曾經調侃自己對於茶葉的認知永遠停留在茉莉花茶。茶於我，只是比白開水多了一些味道而已，僅限於解渴功效。

每次端起大杯豪飲茶水之際，總是想到「紅樓夢」裡妙玉關於飲茶的高論：「豈不聞一杯為品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是飲牛飲騾了。」再看手中杯子，何止是牛飲，簡直是牛灌。

午餐後，為了驅散潮水般湧來的睏意，又去茶水間泡了一杯濃濃的黃山毛峰。與泡咖啡 的同事愛麗絲閒聊，我抱怨時差、犯睏，愛麗絲問：「為何不喝咖啡？咖啡提神。」說來也怪，來美多年，始終接受不了咖啡的味道。愛麗絲非常好奇茶葉也有提神作用，為何顏色如此之淡？我順口回答這叫黃山毛峰茶，綠茶的一種，故而色澤清淡，且是中國著名的十大名茶之一，產自於著名的黃山。我問愛麗絲，「知道黃山嗎？是中國非常著名的一座山峰。」彼時對於黃山毛峰所知甚少，關於黃山卻耳熟能詳。什麼中國十大名山，天下第一奇山，什麼「五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳」，對愛麗絲神侃一通，她被我唬得一愣一愣，滿臉神往與羨慕。

中國人很講究喝茶，我把記憶裡母親喝茶的過程添油加醋複述一遍，冬天首選紅茶，暖胃；夏日喝綠茶，解暑。德州 一年四季炎熱如夏，當然要喝綠茶了，而黃山毛峰便是綠茶裡的首選。然後，為愛麗絲另泡一杯茶，愛麗絲喝了一口後，讚不絕口，說這是她喝過最好的茶，有餘香繚繞的味道；並且央求我一定送她一罐黃山毛峰，上面一定要寫上中國名茶黃山毛峰的字樣。我欣然應允。

那年聖誕前，特意去唐人街買了一罐黃山毛峰送給了愛麗絲，她甚是歡喜；後來告訴我，聖誕爬梯時她用黃山毛峰招待客人，得到一致讚賞。我也以此為榮，經常向她談論中國茶道。

自此以後，我也愛上了喝茶，更愛上了黃山毛峰；逐漸捨棄了昔日的大茶杯，購置了幾套精巧雅緻的茶具，雖然不及妙玉的精緻講究，卻也不再牛飲牛灌。

每次泡好茶，仔細觀察茶葉的形狀、色澤以及變化。黃山毛峰色澤綠中泛黃，形狀細長扁平，最初懸浮於水面，而後慢慢舒展、緩緩沉澱。沖泡後的黃山毛峰色澤清淡，清澈明亮，淺淺的綠裡透出淡淡的黃，沒有任何雜質，清亮透徹。味道純正，清淡合宜，不濃不烈，猶如人生，雖無大富大貴，溫飽即可，凡事中庸，不偏左右。

光陰荏苒，多年以後，表姐送的黃山毛峰茶葉早空，茶葉罐仍在。關於它的故事和故事裡的人，清晰如昨。母親和表姐已是耄耋老人，而我也早已離開那家公司，不知道以後的愛麗絲是否依舊喜歡喝黃山毛峰？是否還記得為她講述黃山故事和黃山毛峰的中國女人？而我，依舊一如既往地熱愛著黃山毛峰，無論是在南方炎熱的夏季，還是北國寒冷的冬天。陽光滿屋，依舊喜歡泡一壺黃山毛峰，在氤氳的熱氣裡，品茗茶香清韻，回味一番茶葉背後的溫馨往事，懷念故事裡的親情和友情。