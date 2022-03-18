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美1公民在烏克蘭被炸死 家人哀「他正排隊領食物」

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

逃難往事

麗蘋

俄羅斯日前進軍烏克蘭，戰火無情，讓我想起家母談到他們當年從中國逃難到台灣的遭遇。

當國民政府退守到台灣時，家父深知自己無法在中國待下去，就和幾位朋友攜家帶眷，想法子先從深圳逃到香港，再從香港到台灣。根據家母的說法，當他們一群人試著從深圳一個關卡過關時，關卡人員說他們之中，只有太太們可帶著小孩子過去。大家沒辦法，只好長途跋涉到另一關卡去碰運氣。沒想到，到了第二個關卡後，守衛人員卻對他們說：「我們這裡只能讓男士們通過。」

正當大家一籌莫展時，家母突然狠狠地掐著我的大腿不放，我嚎啕大哭，旁邊的大人小孩跟著哭成一團，突然聽到關卡人員說，「好好，你們趕快從這裡過去吧，但千萬別說是我們這裡放你們走的」，大家先是一愣，但也趕緊迅速穿過關卡向香港邁進。現在想起來，雖覺得深圳關卡的規定好奇怪，但也很為家母的急智及第二關卡人員的憐憫心喝采。

家母說，到了香港後，日子雖辛苦，但也常常感受到當地人的友善。她還特別說，我們一家人因為逃難，所以隨身攜帶的衣物少得可憐，平日只能住在一排樓房下的走廊上。有一天氣溫突然下降，凍得不得了，正不知所措時，突然一床大棉被從樓上窗口落下來，讓我們頓時感受到從天而降的溫暖。

到了台灣之後，那就更不用說了，我們在新竹北埔住過彭家祠堂、住過公家空出來的車庫，也和一群從中國逃難到台的幾戶人家，住在現今新竹縣定古蹟的北埔慈天宮。

家母常說，雖然戰爭很殘酷，但人心總是肉做的，不管到任何地方，都會碰到你生命中的貴人和守護者。

香港 烏克蘭 古蹟

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