一名與我同事多年的朋友，最近談及因為疫情 之故，已有三年多沒有與居住在印尼 的兒子傑生一家人見面了。他說兒子自二十歲出頭離家至今，已近三十年了，當初他們夫婦深信兒子海外倦遊歸來後，終會安頓下來的。然而事與願違，如今他們不得不接受兒子一家不可能回美定居的事實了。

約三十年前，傑生大學剛畢業，面對茫然未知的未來，徬徨不決於何去何從。最後他想先到國外去開開眼界，然後再回來繼續求學深造或工作。

一日他突發奇想，以手指點擊旋轉著的地球儀，指尖停在何處便將是他前往探險的第一站，結果不偏不倚地點落在「印度尼西亞」群島上。他雖然對這個國家一無所知，然而憑著年輕人的率性及勇氣，毫不猶豫地辭別了親友，隻身踏上充滿挑戰性的旅程。

在印尼，他以教英語為業，還能自給自足。在一個偶然的機緣，他成為雅加達警察 總局局長及其家人的英語教師；不久局長邀請他住進龐大官邸的一套客房，並以禮相待，進出有僕人侍候、司機接送。

那一年，同事夫婦曾經到印尼探望兒子，從下機驗關、提取行李到出海關，有局長派遣專人陪同辦手續，免去了一般入境例行的排隊等候，直接又迅速地讓他們通行無阻過關。然後局長座車一路護送他們至妥善安排的旅館停留，他們在印尼期間，儼然成為局長家中的座上賓。

夫婦倆皆感到受寵若驚的不自在，但鑑於深知東西方文化習俗的大相逕庭，他們也就禮貌地入境問俗，客隨主便，遵循恭敬不如從命的原則，接受了VIP的招待，一直到局長以直升機送他們上機場搭機返美、結束行程為止。

這對美國夫婦，在印尼期間經歷了一生最新奇、幾近誇張的特權待遇，彷彿置身於電影虛擬的情節之中。

一年後傑生打算另謀較具挑戰性的工作，在局長的推薦下，他進入當地一家大律師事務所負責公關部門。在那裡他結識了印尼籍的妻子，妻子的父母是當地的財主世家，待傑生有如親生兒子。友人夫婦應邀前往雅加達主持兒子的婚禮，當他們置身於一場長達三天、金碧輝煌、頗富戲劇性的印尼傳統婚宴後，不禁嘆為觀止。

多年後傑生與妻子有了兒女後，萌生回美國定居的念頭。他曾經攜家帶眷返美，除探望父母親友之外，同時尋找適合自己的工作，也希望他的子女能在美國安定地接受中學以後的教育。然而他發現去國二十多年後的時空斷層，令自己有如火車脫節的車廂，有掛不上鈎的無力感。最後他只有返回印尼，那裡才是多年來他與妻子及兒女既熟悉又舒適的生活環境。

傑生萬萬沒料到，二十一歲那年，就在他隨性以手指點擊地球儀的那一刻，命運竟在冥冥中鎖定了他人生的黃金歲月，將他連結並融入與原生家庭迥然不同的穆斯林國度中了。