現在的孩子從小就會騎腳踏車，三、四歲開始學騎的時候都是前面一個輪子，後面有三個輪子；等到騎穩會控制時，便拿掉後面兩旁的輔助輪，變成真正前後各一輪子的腳踏車。孫女大一點時早已可以騎腳踏車，我也有一部腳踏車是朋友不想騎而送給我的，沒事時兩人就會去公園騎幾圈。

在慢騎中，我常和孫女講著我小時候的往事。大約小學三、四年級時剛開始學騎腳踏車，那個年代家裡有兩部二十八吋高的腳踏車，分別是父親和大姊的交通工具，讓我很羨慕。年紀小的我很想學騎，只要有五分錢，周末就去租小腳踏車到學校操場練車，當時沒有輔助的輪子，每次騎車時，老爸或大姊就在後面扶著、跟著我跑；等到終於可以自己控制車頭單飛了，我高興得不得了。

有一天，膽大的我自己租了腳踏車往街上騎，街上人多，說巧不巧才騎上車，對面就有人靠過來，越要躲，車頭就越不聽話直接就撞上他。還好那個先生躲了一下，我擦到他的身體便倒在地上，那個先生把我罵了一頓，嚇得我只敢推車回家。

剛升中學的暑假，膽子更大了，牽著大姊的車子偷偷騎，不知摔了多少跤。有天騎著正得意，剛好碰到轉彎處，旁邊有一條大水溝，不知怎麼回事，大概車高身斜，腳無法著地，撲通一聲摔到水溝裡；我頭上起個大包，臉邊流著血硬著頭皮回家，挨頓罵是免不了的，還被禁止騎腳踏車。

當年家境並不是很富足，但老爸還是買了一部適合我個子的腳踏車給我，從此再也沒有摔過跤了。如今每次陪孫女騎腳踏車時我都很享受，回憶著當年迷戀騎腳踏車的日子，不是撞人就是自摔，那些經驗真難忘。