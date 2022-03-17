小時候，家裡經濟比較窘迫，但母親為了慰藉一年到頭期盼可以吃上一次點心的六個兒女，春節都會端上幾樣過年點心，一是油角，二是廣東年糕。這兩樣「年貨」，都是我們全家動手製作蒸炸的。

母親注重這兩樣過年糕點，是因為除了滿足我們，還講究吉祥的含義。她認為年前炸油角，來年全家的生活就會有生氣、紅火；而蒸年糕取其諧音，年者，連也，糕者，高升向上也，象徵全家人連年身體健康、孩子學習成績好、大人收入步步高升。

我們家做的年糕是道地的廣東年糕，主要材料是糯米粉，再加一點黏米粉，放很多片糖，所以蒸出來的年糕是紅褐色的，很甜。一般情況下，年糕作為我們家節日期間迎客的點心及兄弟姊妹過年期間的早餐，切片後香軟進食。

那時正是學校放寒假，白天整天就是玩，玩累玩餓時我會想起油角與年糕；父母上班了，我可以大方「偷食」，多數偷食油角，油角沒了就偷食年糕。因為是偷食，急急忙忙切一塊拿起來就走，直接啃。這讓我知道冷食年糕的口感比較硬，用廣州話說是硬中有點「粉」，很耐嚼，還特別甜，由此知道改變一種食法，年糕有另一種滋味。

多少年以來，我都以為所謂年糕只有廣東的這一種，直至改革開放後，南北交流頻繁，國門打開，中國及世界各地各種特色的食肆風起，才知道年糕有許多種。記得有一次在寧波菜館吃飯，朋友點了一個梭子蟹炒年糕，才知道年糕可以這樣吃；再細嚼，盤中的年糕其實與我以前所吃的年糕口感相似，都是有韌度的糯米及部分稻米磨成粉經蒸煮揉打做成，只不過他們不放調味料。再後來在韓式料理店就餐，也有一味炒年糕，年糕口感與吃法與寧波出品的相似，做法也多，或炒或煮或燜。

在中國，其實南方北方基本都有自己的年糕，所用材料大同小異，都是農曆新年前，為了過好年而製作的喜慶吉祥食品。寧波、內地、北方直至南韓 ，年糕與我們所吃的年糕最大的不同是，他們的年糕不僅是點心，也是菜式同時又是主食。

後來我才知道，許多地方過年製作年糕一做就是幾百斤，儲存起來以備全年食用。多少年來，在一年中最重要的日子，在中國這個農業國，食物都是第一重要的；在沒有冰箱的過去，過年製作那麼多年糕，除了表達喜慶和表示豐足，我認為可能還有防災防難防饑荒的考量。