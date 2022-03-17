《老物件情懷》我的兩個婆婆

山東婆婆在一九九一年留下的手作品，她用廣告傳單，去拼貼出生動的雞鵝飛鳥等動物。

我有兩個婆婆，一個是基隆人，一個是山東人。台灣婆婆瘦瘦小小的，人很漂亮，公公初到台灣是在基隆開貿易行，因婆婆常到店裡批布做點小生意而認識；剛相處時是用日語交談，日子久了，彼此才稍微有了共同的語言。又自我嫁進了婆家以後，她最常自誇的就是用台語和我說：「哎呀，別人都說，我講話有外省腔呢！」婆婆喜歡穿旗袍，幾乎每回參加公公生意圈的喜慶宴會，就會訂製一件。

我和公婆有幾十年的緣分，但一半的時間我們已出國，只有回台省親才住在一起。年輕時，我很努力地盡守媳婦之道，包辦一切家務。婆婆隨了山東籍的公公多年，並不會做任何麵食，也不習慣吃麵食，但公公又是特別愛吃水餃、包子的老山東，所以當我為討公公歡心學得一手好麵活以後，仍不忘記替婆婆預備菜飯，她很注意補身，冷、熱、刺激性的食物都不吃。我雖也會曬臘肉、灌香腸、做燻魚，但殺雞宰鴨、包粽子、炒米粉、做年糕，就不如婆婆了；等我生了孩子，她還燉麻油雞、麻油腰子給我補身。

她原是信佛教的，每逢拜拜必回暖暖娘家，後來變成虔誠的基督徒，勤去聚會所讀經禱告；每日認真的結果，從不太會國字，到會讀聖經，真了不起。看似她是姊妹中生活最好的，但是雖然人稱呼她嫂子、劉太太、老闆娘，我先生卻不能叫她一聲「媽」。她也曾託公公去長輩那求過名分，未成。

在我們移民、孩子上了大學以後，先生終於把年近八十歲、還是裹著小腳的老母親從山東家鄉接了出來，母子倆到了香港 ，住在旅館 。看著滿桌從未見過的點心，正開心喝著一碗香噴噴的甜粥時，先生才告訴她，「爹有一個小的」，她聽完就怯步了，只以自己是小腳又滿口鄉音怕人笑為理由，想回鄉。但先生一直鼓勵她：「別怕，他們沒住在一起，您看，此地的香港多美多好，好吃的也多，而台灣比這更好，先去看看再說；多年來爹也一直跟我叮嚀，叫我無論如何一定要把您接出來的．這也是我們的心願。」

飛機抵達桃園機場 ，當山東婆婆與公公見面的剎那，她第一句就驚嘆：「哎呀！你怎麼變這麼老了？」怎不是呢，夫妻一別五、六十年了，當年因公公一直在外地跑生意，先和伙計們到了台灣，家中還有兩個老人家要侍候，就只能把身為長子的先生交託給別的鄉親帶到台灣，留下婆婆在家鄉領著一兒及一個連父親都沒見過的女兒過日子。不幸小叔又早逝，孤女寡母在鄉下，忙田種地，含辛茹苦過了一輩子．到小姑結婚，多了一個女婿，生活才好轉。在村裡，婆婆為人熱心開朗，會說會聊，手又巧，人緣很好，遇上辦喜事，都一定請她幫忙剪紙、做花繡喜被、蒸喜糕等。

到了台灣，在一個陌生環境中，她膽怯緊張，無所適從，先生暫時放下我和兩個孩子，返台陪著婆婆逐步開導、扶持，她才慢慢開始有說有笑。到最後婆婆漸漸會主動表達喜好，只是不敢出門，每天就只扶在二樓的欄杆，望著巷道的光景。

婆婆沒忘記剪紙興趣，很會利用收集的廣告傳單，去剪接拼貼出不同動態的雞鵝飛鳥等，姿態生動活潑。因為我也曾回台和她同住一年，她經過我的房間時，會說「我到妳家來坐坐」；我也喜歡畫畫、喜歡女紅，一起做麵食時會聽她聊起家鄉的事，有一次先生告訴我，我和婆婆的生日竟然是同一天，連小名都有一字相同。

山東婆婆是在台灣過八十大壽，事前她和台灣婆婆見過面，兩人當面無語。之後山東婆婆和我說，看人家小媳婦，連手指頭都是紅紅的；我說好辦，於是請她脫掉身上的短衫長褲，為她買了幾套衣服及一套現成的旗袍、一雙小女孩式的軟底皮鞋，我又送了一副金耳環和手鐲，她開心極了。公公是不苟言笑的長者，看見了，只笑著走開。

生日宴選在台北中華路的會賓樓，所有親朋好友、山東幫、上海幫的買賣家掌櫃都來了，大家都為幾十年後的團聚恭喜，直嘆不容易，更對先生的孝心稱讚不已。

到台沒幾年，婆婆堅持要回老家，先生就陪她去了山東，且一直伴到她終老；後來公公留下台灣婆婆，也回到山東，我先生與小姑一起照顧他到一百零四歲。三位老人家都享高齡去世，兩位婆婆的故事，加上我這個現也八十歲的老媳婦，在人生悲歡離合的歲月中，其實都藏有不好說明白的苦衷。