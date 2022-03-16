我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

《老物件情懷》舊報紙

文、圖／袁堅培
作者留存的舊報紙。
作者留存的舊報紙。

清理雜物時，偶然在相簿看到一塊留存的舊報紙，是老妻登台的娛樂報導；她少年時參加過京劇訓練，當時約十五、六歲。這塊剪報破舊不堪，字體模糊顏色殘黃，已是五十多年前的往事了，舊報紙竟悄悄伴著我們走過許多歲月。

想起小時候在香港長大，就有看報紙的習慣，那時代很多人看報，剩下來一大疊舊報紙的用處很多。我家吃飯餐台是用舊報紙鋪的，吃完捲起丟進垃圾桶，連餐台也不用擦抹，挺實用的。

每餐我和姊姊都是一邊吃一邊閱讀台面報紙，雖是舊報，仍有些有趣的副刊可讀；我們邊吃邊看，遇到被遮蓋的，便把盆碟移來移去繼續看報，直到老爸開聲罵人，我們才願好好吃飯。老媽則用舊報紙墊垃圾桶底，吸去骯髒水分，防止臭味。

老媽還發揮一些舊報紙的妙用，廚房的油脂先用舊報紙抹走才洗滌，省水又省皂；偶爾見她用舊報紙裁剪小孩衫褲，我則把碎紙摺成飛機、紙船等。此外，跟著媽媽去街市買菜，買半打雞蛋，小販會用舊報紙和一根稻草繩，一下子把六顆蛋束成牢牢的三角包裝，穿在手指輕鬆提回家。我好奇，拆散了三角包裝，包來包去也包不回原形，直到打破了一顆雞蛋，怕媽媽責備才收手。

有一次幫舅舅油漆房間，我學會了用舊報紙摺成紙帽，以防油漆滴髒頭髮；之後我和朋友把它改為軍帽、獵人帽、皇冠，竟是我兒時最難忘的玩具之一。舊報紙用處數不勝數，直到現在物質豐富的時代，我還沒有擺脫這個老習慣；一次在女兒家烤肉，生火液用完了，我撕了一些舊報紙生火，一隻蒼蠅飛過，下意識捲起一疊舊報紙，啪一聲把蒼蠅打落地，女兒看得目瞪口呆。

報紙早在十七世紀就出現了，把人類推進了另一個文明里程碑，但報紙也漸漸數位化了，我雖然大都是看網路版，但對報紙的感情依然忠心耿耿；數位報紙雖然免費，我總是習慣點擊和瀏覽報上廣告，不忘表達內心對報紙的感謝和支持。

雞蛋 香港 京劇

上一則

《蘑菇的傳說》系列之二／誰給蘑菇染上了顏色

下一則

渺茫的春天

延伸閱讀

木頭人（一六）

木頭人（一六）
陳秀冰會計師淺談製造業免徵銷售稅

陳秀冰會計師淺談製造業免徵銷售稅
全美最大油漆零售商宣偉斥資逾3億 擴建夏樂廠

全美最大油漆零售商宣偉斥資逾3億 擴建夏樂廠
家家裝修 做工精細 以客為主

家家裝修 做工精細 以客為主

熱門新聞

最牛服務員楊利娟接棒海底撈CEO。（取材自澎湃新聞）

海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

2022-03-08 06:00
黛安 ∕圖

她的爸爸有兩個家

2022-03-12 02:02
老彼得·布魯格爾（Pieter Bruegel the Elder）畫作〈死亡的勝利〉（Triumph of Death, 1562）。（栩栩．圖片提供）

兩個世界

2022-03-11 02:02

租車奇緣

2022-03-09 02:03

幸福，在路上

2022-03-10 02:02

我未過的生命

2022-03-13 03:01

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網