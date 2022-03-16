《老物件情懷》舊報紙

作者留存的舊報紙。

清理雜物時，偶然在相簿看到一塊留存的舊報紙，是老妻登台的娛樂報導；她少年時參加過京劇 訓練，當時約十五、六歲。這塊剪報破舊不堪，字體模糊顏色殘黃，已是五十多年前的往事了，舊報紙竟悄悄伴著我們走過許多歲月。

想起小時候在香港 長大，就有看報紙的習慣，那時代很多人看報，剩下來一大疊舊報紙的用處很多。我家吃飯餐台是用舊報紙鋪的，吃完捲起丟進垃圾桶，連餐台也不用擦抹，挺實用的。

每餐我和姊姊都是一邊吃一邊閱讀台面報紙，雖是舊報，仍有些有趣的副刊可讀；我們邊吃邊看，遇到被遮蓋的，便把盆碟移來移去繼續看報，直到老爸開聲罵人，我們才願好好吃飯。老媽則用舊報紙墊垃圾桶底，吸去骯髒水分，防止臭味。

老媽還發揮一些舊報紙的妙用，廚房的油脂先用舊報紙抹走才洗滌，省水又省皂；偶爾見她用舊報紙裁剪小孩衫褲，我則把碎紙摺成飛機、紙船等。此外，跟著媽媽去街市買菜，買半打雞蛋 ，小販會用舊報紙和一根稻草繩，一下子把六顆蛋束成牢牢的三角包裝，穿在手指輕鬆提回家。我好奇，拆散了三角包裝，包來包去也包不回原形，直到打破了一顆雞蛋，怕媽媽責備才收手。

有一次幫舅舅油漆房間，我學會了用舊報紙摺成紙帽，以防油漆滴髒頭髮；之後我和朋友把它改為軍帽、獵人帽、皇冠，竟是我兒時最難忘的玩具之一。舊報紙用處數不勝數，直到現在物質豐富的時代，我還沒有擺脫這個老習慣；一次在女兒家烤肉，生火液用完了，我撕了一些舊報紙生火，一隻蒼蠅飛過，下意識捲起一疊舊報紙，啪一聲把蒼蠅打落地，女兒看得目瞪口呆。

報紙早在十七世紀就出現了，把人類推進了另一個文明里程碑，但報紙也漸漸數位化了，我雖然大都是看網路版，但對報紙的感情依然忠心耿耿；數位報紙雖然免費，我總是習慣點擊和瀏覽報上廣告，不忘表達內心對報紙的感謝和支持。