上了年紀，不知為什麼總愛回憶往事。

我腦海中第一個印象是我有一個妺妹，但記不起她的容貌，留在記憶裡的只有她穿著灰色舊棉襖的背影。那是一九五三年，那年我三歲，妹妹才一歲，我一家九口人住的地方叫上池，那裡有口水井；水井周邊是大約四米寬的花崗石井台，井台邊上有一座紅磚砌的大院落。

在那個年代，這可是名副其實的大豪宅，旁邊那條花崗石鋪的胡同深處，一間昏暗的出租屋擠下了我們一家九口。水井是那一帶最熱鬧的地方，那時候還沒有自來水，那口井位於當地叫「小嶺」的山坡下，水質極好，周邊幾里地的居民寧可多走點路，也要到這口水井打水喝。

我記得在那間昏暗的屋裡，母親坐在床上織黑色的羊毛衣，那件毛衣是家裡唯一的奢侈品，母親出嫁時的嫁妝。三哥、我，還有大姊摟著妹妹，坐在床上玩。三哥從毛線上扯下些羊毛，搓成一團，吹向妹妹，唬她說：「會咬，會咬。」媽媽斥三哥說：「不要去嚇她啊，會驚風的。」

天太冷了吧，我和妹妹都生病了，我雖然才三歲還病著，但那幾天發生的一件大事，我卻記住了。這年的三月，史達林死了，那在當時的中國可是驚天動地的大事，那天，居委會主任挨家挨戶把所有人都叫出來，等防空警報響時要為史達林默哀。

在居委會主任催逼下，媽媽只好抱著生病的妹妹，姊姊牽上我，給我包上那件黑毛衣，一家人都到水井邊。水井邊是這一帶最空曠的地方，聚著被趕出屋來默哀的人群。人們都聳肩縮背，蜷起身子，那早春的風冷啊，從四面颳來，防空警報淒厲地響起來。

沒幾天，妹妹就發高燒抽搐病重走了，家人都很難過。大姊說：「妹妹很乖啊！那天我回家，妹妹見我回來，就從地上爬起來，抱著我的腿說：姊，妹妹肚肚很痛啊。」那時家裡窮，沒錢去醫院看病，大病小病都捱著，大人會急著弄點偏方熬熬草藥。我那時也病著，姊說：「那天默哀，天真冷，風又大，你大點挨過來了，也許是生病再被冷風吹，妹妹就熬不過來了。」

怪這該死的史達林，你死不死跟我妹妹有半點關係嗎？卻害死了她。從此，我人生中第一次痛恨並記住了一個外國的大人物。也許家人都傷心，不久，我們搬離了水井邊的大宅子。

本來我哥哥姊姊妹妹弟弟俱全，現在就少了妹妹；我在心裡不知道對自己說了多少遍，要是妹妹還在，我會對她非常非常好，這是我一輩子心頭的隱痛。