《老物件情懷》搪瓷盆移民西雅圖

搪瓷盆。

家裡有幾個白底、藍邊、印紅花、烙著一圈「三明紡織廠」字樣的搪瓷盆，放在櫥櫃裡，默默地為我家服務了幾十年。多年來，我們洗菜、淘米、盛菜、醃白菜，樣樣少不了這幾個搪瓷盆。每年春節婆婆炒的如意菜就拿它們來盛裝，總希望新的一年萬事如意。

搪瓷盆是八○年代住在中國福建三明市的舅舅、舅媽送的，在西安時就使用了很久。這幾個搪瓷盆既好用又結實，大小正合適，被婆婆塞進箱子裡帶來西雅圖 ，幾十年來我們在美國搬了三次家，依然捨不得丟掉。盆子雖是物件，卻烙印著中國的工廠、工人階級歷史；我沒有誇大其詞，它就是時代的產物。

七、八○年代的中國，幾乎家家都用搪瓷缸、搪瓷盆；單位先進工作者的獎品不是搪瓷缸，就是搪瓷盆；結婚陪嫁也少不了搪瓷杯、搪瓷盆和搪瓷便盆。如今物質豐富，花樣繁多，還繼續用老搪瓷盆的人家，在美國也是鳳毛麟角。每次家裡有客人來訪，只要一看見那幾個盆子就會刨根問底，因為它們早已變成生活稀罕物，完全有資格擺進民俗博物館 。

談到三明紡織廠，聯想到上海第二十六棉紡廠，時間要追溯到一九六六到七○年代。那時的中國搞三線建設，年輕人都響應國家號召到最艱苦的地方。七○年，原上海第二十六棉紡廠全廠搬遷到福建三明，舅舅舅媽一家從此搬離上海，到了又小又落後的福建三明。七○年前，三明只是閩西北山區的一個小縣城，「小小三明縣，三家豆腐店；城內磨豆腐，城外聽得見」，這首民謠反映當時三明縣的狀況。

五○年代中後期，福建省委作出在三明建設重工業基地的戰略部署，從此一家家企業陸續從全國各地遷到三明。其中，紡織業在三明工業發展史上，也寫下濃墨重彩的一筆。

早年，舅媽為幫助父母養家餬口，十六歲就進上海紡織廠工作；七○年代她隨工廠舉家遷移到福建，成為三明紡織廠一員。她是典型的中國第一代紡織工人，當年上千人從上海落戶三明，生活的艱難曲折都被青春的熱忱所稀釋。如今舅媽已年老病逝，紡織廠歷年頒發的那些搪瓷盆，就是她每年身為先進工作者榮譽的見證，也讓我們永遠記住這名樸實無華的親人。