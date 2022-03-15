我家老三和父母聊天兩樣情，他和外子談工作、投資，一板一眼正經得不得了，但和我話家常總是迂迴以待。有一次，他遠道回來參加朋友婚禮，我叮嚀他開車不喝酒，他回我如果喝酒了，會在朋友家休息一會兒再出發；半天後他打電話告知已經在回家途中，沒喝酒。疫情 期間，我三番兩次交代記得戴口罩 ，他說，「我健康得很，怕什麼」。你永遠猜不準他在意哪件事而確實放在心上，或者，哪一道叮囑他覺得真是囉唆，自作主張給扔了。

「你們敢和我一起吃飯嗎？」二月中旬，老三在電話那頭突然提問，疫情期間進餐廳是大忌，更何況他還得搭飛機，「不…」我那「敢」字還沒出口，趕忙住嘴，怕的是以後沒得吃。這話題有點突兀，以我倆的對話方式，必然彎來繞去沒定論，交給外子吧！瞬間便可知來龍去脈，連帶敲定是否一起吃飯。

原來又有朋友要結婚，老三想趁機和父母共聚，便多請一天假提前慶祝外子生日，這麼喜慶的理由，何妨破戒不再堅守防疫原則。中式？日式？西式？父子倆很快選定羅傑斯花園（Roge’s Gardens）附設室外飲食區的農舍餐廳。

到西餐廳享用美食的次數真是屈指可數，上世紀八○年代初，我和外子剛結婚沒幾年，薪資微薄沒房也沒車，一切皆剛起步；為了一個值得紀念的日子，口袋裡揣著三千元台幣，在台灣的西海岸西餐廳外頭徘徊良久。我們都是剛移居城市的鄉下土包子，沒見過世面又擔心金額不足，現在回想，那年代台灣南部的西餐廳和台北一比差得遠，更別提和當今高檔美式西餐廳相比，根本無法較量。

我們在爾灣的約翰維恩機場接機，老三戴著N95口罩出來，防護得比我們還嚴密，他顧慮我們的健康，把我的嘮叨放在心上。

羅傑斯花園以奇花異草見長，當然也少不了尋常品種，春天的花千姿百態，一列蝴蝶蘭裊娜娉婷，陽光屋裡綠意盎然，杜鵑花被雕成心形吊飾。

這一路繁花任你賞玩，比買上一束玫瑰表達的心意更濃；好一對理工男父子，凡事求實用的性格真是發揮得淋漓盡致，伴著滿園春色用餐的意境都考慮了。可惜，老天澆了一盆冷水：餐廳職訓不營業。

我們轉到一間名叫「無花果和橄欖」（Fig＆Olive）的西餐廳，室內裝潢華麗、玻璃屋光亮通透，棉布墊座椅柔軟舒適。望著考究的菜單，亞裔 克勤克儉的品德已經透進骨子的我，忍不住低呼：「這換算台幣得多少錢啊！」孩子搖頭輕笑：「美金就是美金，不要換算。」

既然移動提款機隨侍在側，為娘的就不客氣了，三人一起點了牛排、烤魚、酪梨橄欖油生魚片、藍莓墨魚、草莓起司蛋糕，食物精緻可口，服務人員和藹可親。

飯後，在豪華商場裡遊逛，我們的物欲寡淡，看看就好。倒是有一處休閒區的噴泉設計獨特，水流如潮湧潮退，可在商場遠眺烈陽下大海的粼粼波光，側耳傾聽身邊浪來浪去的潮聲。

老三曾經在這新港灘租屋工作七年，日子忙碌，讓我忘了在腦海裡留一處空隙給他，不算遠的路程，我竟然第一次踏臨。而今，他遠赴外州，我竟縈縈於懷、心心念念。

晴空麗日很好、繽紛大地也很好，溫馨相聚卻更好。孩子，謝謝你把我們放心上，今天真美，這份心意更美。