童年時常聽父親說：「龍生龍子、虎生豹兒」或「三虎出一豹、九狗成一獒」。我當年誤解是虎會生出豹，狗會變成獒。 長大後，才理解原來是「青出於藍勝於藍」之意。今年是農曆寅年，盤點一下有關虎的成語、故事、詩詞，還真的不少。

讀小學時，對「狐假虎威」的故事滾瓜爛熟，卻沒有深刻體會，等到出社會工作，碰到拿著雞毛當令箭的人，才明白其寓意。

我記得大學時，有一名教授總喜歡批評一些「初生之犢不畏虎」的同學，「你們千萬別好高騖遠，畫虎不成反類犬」。

南齊皇帝蕭寶卷，姑且不談其「獵虎成癮」故事的真偽，但其昏庸、殘暴、酷虐確實是史實。綜觀歷史，「苛政猛於虎」的例子如恆河沙數。政客最喜歡操弄，「隔山觀虎鬥」，因為鷸蚌相爭，漁翁得利啊，他們絕不會患了「縱虎歸山」的大忌。

「武松打虎」是水滸傳裡家喻戶曉的故事。武松醉後制伏猛虎的英勇行徑無庸置疑，但我也要為潘金蓮說句公道話，世人似乎責怪、蔑視潘金蓮多於西門慶，就像歷代昏君把喪國的責任，全推卸給紅顏禍水。

虎被尊為山林之王，「獨踞深山慣逞強，天生字額順稱王。臨風一嘯群峰震，跳澗三翻百獸惶」；所幸，「猛虎雖猛猶可喜，橫行只在深山裡」。但英雄也有末路時，「虎落平陽被犬欺」，可嘆老弱的老虎，下場竟是「塵隅冷眼衣冠客，盡是當年趾下才」。