《老物件情懷》烏克蘭與俄羅斯

作者留存1996年關於俄烏的報紙。

近日來，烏克蘭和俄羅斯 的紛擾戰事，頻頻登上新聞版面。日前我無意中找到留存了足足二十五年，出版日期為中華民國八十五年六月十三日的一則「世界日報」剪報，標題是「莫斯科街頭造勢一波波」，排版是老式的由右而左，文章主體由上而下。還有另一剪報是莫斯科出版的英文報「The Moscow Tribune」，日期也是June 13，1996 Thursday，回想起當時親臨所報導新聞現場的往事，至今難忘。

一九九六年六月蘇聯解體後不久，與一同服務於大學的同事到克里米亞的雅爾達，參加學術會議並發表研究報告。當時最想探訪二戰後雅爾達密約簽訂所在地。

翻閱歷史，一九九一年十二月二十六日蘇聯宣布解體，克里米亞成為烏克蘭的一部分，但居民有半數是俄羅斯人，他們對此甚為不滿，當時情勢緊張，有爆發戰爭的可能。一九九二年在俄羅斯調節下，克里米亞宣布成為烏克蘭的自治共和國，二○一四年再度加入俄羅斯。我們到訪時，克里米亞自治共和國成立不到五年。

為了可以順道沿途多看看，特別安排旅行機票從紐約經德國北部法蘭克福，轉機至俄國 聖彼得堡，停留三天；由當地大學派專人帶著我們，參觀有名的冬宮及金璧輝煌的埃爾米塔日博物館。但是，到當地算是高檔的公園咖啡休憩站時，端來的咖啡杯嵌著金邊，杯沿卻全是破口，幾乎無處可以下口，我們的導遊一路只吃喝自己帶的白水和黑麵包，並透露他已兩個月沒有領到薪水，可見當時俄國生活的艱辛。

街道上見到不少坐輪椅的、拿枴杖的老年乞丐，年輕人大多衣著整齊，尤其年輕女子修長健美；也許是與北歐的維京族同種，和後來在莫斯科所見高大肥胖的斯拉夫民族，身形大為不同。

之後乘坐一周只有一班的俄航Aeroflot到烏克蘭首都基輔，再乘專車巴士到克里米亞會議所在地，停留一周；回程從基輔乘同一航空公司班機飛莫斯科，停留數日再飛回紐約。

記得俄航班機外表與其他航空公司無太大差異，上了飛機見兩側行李艙，竟然只有架子，但沒有門蓋可以關閉，不免擔心飛行途中若遇上亂流，行李會不會落下砸到頭？好在飛行數小時，一路平穩，順利抵達基輔，下機後就在機旁等候托運行李，不久後行李由一輛卡車運來，旅客自行認領行李，由車上員工直接拋下，這種運作前所未見。飛行中，食物飲料由服務人員用一個大盤子捧著樣品，走到機艙中叫賣，也是一絕。

行李領到後由一側門走出停機坪，走道旁擠滿人叫著問：「是否需要車子？」甚至動手動腳搶客人，場面混亂，我們只能在俄國同事護衛下衝出機場。

由於會場設在政府高級官員的度假中心，濱臨黑海美麗的海岸，所有設備富麗堂皇，住宿飯店大門外有武裝人員持槍看守；室內只見講究的家具和別緻貴重的餐具，室外是大片精心設計並維護的樹木花草，景色怡人。

飯店供應的食物種類單一，不講究烹調，幾乎每天都是甜菜濃湯、黑麵包、小片無味肉食，蔬菜水果就是黃瓜和番茄；營養是夠了，美食則遠遠不及格，但處處見到的是面色紅潤、身材高大的斯拉夫人。俄國人愛喝酒，特別是馬鈴薯釀製的烈酒伏特加，有些人早餐吃黑麵包喝伏特加，真是佩服。

如常進行五天研討會後，參加黑海觀光活動，坐上如舢板的遊船，那天黑海風浪洶湧，幾乎要撞上海岸岩石，心中七上八下，默禱著不要於此行中葬身黑海；什麼也沒有欣賞到，匆匆下船上岸，不敢再冒險了。一人在偌大花園中散步，忽然衝出一隻看門的大黑狗，又嚇出一身冷汗，幸好狗主人及時趕來喝止。

第二天早上在俄國同事帶領下參觀當地菜市場，注意到有很多用桶裝著賣的酸乳，攤販看到我們這些外國人急忙推銷，但沒人有膽量嘗試；第一次看到當地有名的白櫻桃，很多俄國人大量購買帶回莫斯科。

到莫斯科後就開始自由活動，沒有任何當地導遊領隊了。在莫斯科住進事先訂好的旅館 ，同去的大學同事因是舊地重遊，選擇不去著名的景點；我則為了不虛此行，怎能錯過有名的紅場和克里姆林宮？仗著學過一年的俄語，獨自一人去闖蕩，行前就被告誡，莫斯科街頭常有流浪的吉普賽人成群包圍搶劫，所幸旅館就在紅場邊，警衛森嚴，一人獨行還不算太危險。

走出旅館在紅場逛上一大圈，卻找不到克宮入口，拿著地圖找到一位看似有文化的青年人問路，說著有限的俄語，哪知他聽懂我的問話，我卻聽不懂他的回答。無奈之下，順著他手指的方向，居然左轉右轉地找到大門，更以半生不熟的俄語，買到只能當地人用的便宜入場券；進入克宮，隨著隊伍在嚴格的監視下參觀，一不小心脫隊，就被看來只有十幾歲的守衛大聲斥責。

為了不錯過著名的俄國芭蕾舞表演，同事熟門熟路地在旅館外買到第二天便宜的黃牛票。節目當天下午，兩人興奮地沐浴更衣，準備出門時，同事卻找不到她的票，這才想起昨日清理手提包時，看到印刷紙質粗糙的入場券誤以為是廢紙，隨手扔掉了。這下可好，我一個人要在晚上獨自走幾條街到Bolshoi戲院去看表演。

本想打消念頭不去了，在同事鼓勵下勇敢地「單刀赴會」，所幸一切順利，見識到莫斯科首屈一指的劇院，豪華中仍帶些陳舊，中場休息時還品嘗了俄國魚子醬，算是不虛此行。由於莫斯科地處高緯度，夏天的晚上十一時，天空還大亮，走出劇場回旅館一點也不覺得害怕。

從莫斯科帶回的剪報，及同日紐約世界日報刊登有關當時俄羅斯總統葉爾欽競選連任，同時也有莫斯科市長競選的造勢遊行，歷史場景就在當時所住旅館旁的街道上；我興奮地上街一起湊熱鬧，居然看到幾個中國人在隊伍中。

這段我親身體驗的歷史大事，剪報記錄就這樣留存了四分之一個世紀。