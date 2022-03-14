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女兒的音樂課本

白丁

一九八一年夏天，剛上小學的女兒對我說：「今天教的新歌，是你寫的。」她打開音樂課本，翻到最後一頁，是我填詞的歌曲「月兒彎彎」。

我頓時一頭霧水，竟然是人民音樂出版社一九八○年五月出版、全日制十年制小學試用課本音樂第一冊。

於是我寫信給人民音樂出版社詢問此事，而收到的答覆是，「這首歌曾經刊登在上海文藝出版社編的『幼兒歌曲選』第四集，後又收錄在該社編的『幼兒園的歌一百八十首』，所以我社不再另付稿費，也就不通知你了。」

這首歌的作曲者是嚴肅（嚴國旗和丁寧）。那是一九七八年的夏夜，丁寧騎單車來我家，他剛編了個曲，要我填詞。

丁寧拉起小提琴，琴聲裡，我即興落筆，「天上月兒彎又彎，星兒閃閃亮，人造衛星眨眼睛，好像對我講：快快長大，造出火箭，飛向那月亮。」

丁寧是插隊落戶的知識青年，在中學代音樂課。他將歌稿寄給一家刊物，編輯說要對詞曲創作者進行政治審查。

丁寧自忖無法通過，因其父是右派分子；他就去找也是教音樂的嚴國旗商量，嚴曾替這首歌改動了兩小節。兩人商定以「嚴肅」為筆名，於是丁寧就將嚴國旗和我的姓名、工作單位報給編輯部。

歌曲發表了，這時音樂課本編寫組的薄蘭谷對我說：「月兒彎彎」會一直唱下去，不像我的「火車向著韶山跑」，如今不唱了；也不像我的「我是公社的小社員」，隨著人民公社消失得無影無蹤了。

正如薄先生所言，網上顯示「月兒彎彎」有了錄像帶，由北京第二實驗小學演唱、中國木偶藝術劇團樂隊伴奏，由北京普教音像出版社製作。

當年，「月兒彎彎」的稿費是十二元，我得六元，丁寧和嚴國旗各得三元。後來，丁寧從大學圖書館系畢業，分配在華東政法學院；嚴國旗成了上海非物質文化遺產「浦東山歌」傳承人；我們全家則赴美定居，途中訪問日本平澤小學，歡迎會上，日本小朋友齊唱「月兒彎彎」。

北京 日本 圖書館

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