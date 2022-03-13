在我的意識裡，有一柄無形的「不求人」，像一把古希臘神話裡的寶劍懸在我的頭頂上，使我惶恐不安。為什麼是「無形的」？因為「不求人」在我出生之前就已經損壞了，雖然說這柄「不求人」是太爺爺的日常用品，但是在他手中成了教訓兒孫的「戒尺」，我的父親沒有少挨過這柄戒尺的懲罰。

這都是我父親的童年往事。耿耿於懷的父親常年對我嘮叨這柄「不求人」的威力，也就成了我童年成長的活教科書；這柄我沒有見過的「不求人」，在我的幼小心靈留下了魔鬼般的嘴臉，這就是我們家族用「不求人」鞭打子孫家規的由來。

書面語稱「癢癢撓」，民間的小名叫「不（勿）求人」。冬天，老年人往往背癢，自己的手無法觸及癢處，當時又沒有旁人能夠幫忙抓癢；用它來解決，非常方便實用，所以，現代老人們給它起了個諢名叫「老頭樂」，用一根竹片把前端烘彎，削成齒狀即成。尋常百姓生活中都離不開它，但誰也沒有想到，早在兩千多年前，這個小玩意就已經有了，在曲阜魯國故城遺址兩座戰國時代的大型墓葬中，各發現了一件癢癢撓。

這兩件癢癢撓都用象牙雕刻而成，長約四十厘米，前部雕成人手形狀，拇指豎直，其餘四指平齊，正好用來撓癢，柄尾端還雕成獸頭狀。整件器物做得十分精緻，既是實用器，又是工藝品，遺憾的是沒有找到發明人和發明年代。發明人想必萬萬沒有想到他創造的癢癢撓，竟成了一個家族的家規。

當年生在南洋、學在西洋、婚在東洋、仕在北洋的辜鴻銘先生，走進任教的北京 大學教室，學生們看到的是一個不修邊幅、拖著長辮子，身穿長袍馬褂的老者走上講台，頓時哄堂大笑。但只見辜先生一臉平靜地說：「我頭上的辮子是有形的，你們心中的辮子卻是無形的。」聞此言，學生們陷入沉思。

在我心目中則有一柄「不求人」，雖然說無形，卻時時鞭策我不可懈怠。

這件與「不求人」密不可分的往事，還得從父親對我的教誨說起。我父親小時候並不是一個笨小孩，但第一次跟著學塾裡的表哥逃學，開始覺得外面好玩，漸漸地不喜歡讀書了；為了不被別人發現，逃學過後又得逃避處罰，所以必須說謊。

謊話越說越奇怪，功課越來越差，父親學的論語、詩經一句也背不出來，常常要罰跪房中或者院子裡一炷香時間。一天，正在罰跪的時候，背上突然挨了一下，回頭一看，父親是被「不求人」狠狠地揍了一下，感到火辣辣、鑽心地疼。

有時候，父親逃學在外，被熟人發現揪回學堂，他就得把自己的板凳搬到孔夫子牌位前，趴在上面受罰。逃學失敗的處罰是可怕的，父親對我說這番話是為了要我好好讀書，不要受「不求人」的家規處罰。

在我還沒有學會逃學之前，這柄無形的「不求人」就已經可怕地刻入我的心靈，使我不敢逃學。正如辜鴻銘老先生所說，在我的心裡有一柄無形的「不求人」。現在想來，確實起到震懾作用，我成了一個乖孩子。