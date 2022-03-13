說來有趣，我曾當過兩次媒人；兩次作媒，結果卻大不相同。

那是一九七四年，我的老同學張君有一次對我談起他的苦惱：他妹妹快二十五歲了，還沒有婚配。他之所以著急，是因為父母為此事操心到簡直熬出病來。他問我們村裡有否合適的小伙子，請大家幫忙介紹，有一個條件是要有高中、至少是初中學歷；張君說他妹妹是小學民辦教師，高中畢業，對學歷很看重，其他只要個頭、長相在中等上下，就可考慮。

村裡那時有不少小伙子，我逐一過濾，初中畢業的不多，高中畢業的幾乎沒有。有幾個初中畢業生，不是已經結婚就是已有對象，或者年齡太小了。

這時，我想到村裡唯一一個高中畢業生關宇，論長相個頭都在上等人中，白白淨淨，文質彬彬，人品也好，年齡雖偏高，但與張君的妹妹也還合適；唯一的缺點，怕也是致命的──家庭成分是富農。我知成分問題非同小可，那些年，特別文革以後，階級鬥爭的弦越繃越緊，人人都熟知那句最高指示：「千萬不能忘記階級鬥爭。」但是話說回來，如果不是因為階級成分，人家就早已結婚了，豈能等到現在。

家庭成分的確是害死人，說實話，我對關宇這個小伙子挺喜歡又很同情；他不僅難找到適合對象，村小學找教師，寧可選半文盲的，也不找關宇。我又想，老同學張君並沒強調家庭成分這一條件，不妨對他提提，萬一成了，那豈不是兩全其美，我亦做了一件功德無量的大好事；萬一不成，也是對同學之託的一個交待。

當張君開始聽我介紹關宇時，很是高興，但一聽富農成分，臉上笑容即刻不見了，皺起眉頭。我說：你妹妹有點追求精神層面，重視文化水平很對，兩人在一起至少能有共同語言，聽說這小伙子樂於助人又肯幹活，很受村人好評；再說人家畢竟是村裡唯一高中畢業生，說不定有一天會被重用的，我建議，還是讓你妹妹先看看人再說吧。張君最後同意了我的提議。

那天晚飯後我來到關宇家，見他一個人住的小屋打理整潔，小方桌靠牆處排滿了書籍；我對他提到去相親一事，他只笑了笑，半天沒表態。他雖然是富農子弟，但並不像村裡那些五類子弟，那些人大多是灰敗的樣子，在人面前總覺得矮人一截。

關宇不亢不卑，雖然少言寡語，卻活得很自重；在婚姻問題上也很有主意，不像那些五類子弟，聾啞拐腳甚至帶小孩的女人也能將就。沒遇到合適的，關宇寧願打一輩子光棍。但當關宇聽我說，這女子是高中學歷的民辦教師，立刻說：「這是絕對不可能的。」我鼓勵他：「一家女百家求，去看看，成了更好，不成也沒關係。」

第二天，關宇還是換了一套八成新的衣褲，也認真刮了臉，跟著我去張君家相親。張君妹妹看上去要比實際年齡年輕得多，眉眼透出一股聰明靈氣，是一個很耐看的農村大姑娘。

落座後，張君倒了兩杯水，張君端給我一杯，另一杯那姑娘很大方地端過去，放在關宇面前，並很認真地對他看了一眼，張君父母也都看過。最後我提出兩人可以單獨談談，那姑娘也沒有拒絕。

他們單獨留在那屋裡，相談差不多近一個小時，我很高興，以為大有希望。沒想到，三天後張君即來告訴我，說因為家庭成分，其父本就不大同意，而在公社當幹部的大哥則堅決反對。

於是我第一次作媒，就這樣告吹了。此事對關宇的影響不是很大，在他的意料之中，但那姑娘卻留給他很好的印象，特別是他們單獨相談時，關於讀書的通心談話，留給他溫暖難忘的回憶。

歷史翻到一九七九年。那年春節剛過，幾年不見的張君突然騎車來到我家，談話間即問我，那年給他妹妹介紹的小伙子現在怎樣？結婚了沒？當他得知關宇尚未結婚，即告訴我，是他妹妹讓他特來問此事。

他妹妹至今也沒有結婚，自那年相親後，雖有不少人介紹，她都因種種原因沒有同意，等年紀漸增，成了大齡剩女，就更難有合適的人選了。但她心裡似乎一直沒有忘記關宇這個人，也是他妹妹最早注意到上頭發下文件，為地主富農摘掉帽子，恢復一切公民權利的新聞。

於是，就有了我的第二次作媒。我又來到關宇家，第二次陪關宇去張君家相親。此時的關宇早過而立之年，已近不惑；乍聽說那姑娘尚未結婚，不無驚奇，及至聽到那姑娘如今頗有意於他，他當然十分高興，欣然同意。

我的第二次作媒沒費一點力氣，猶如水到渠成，一是兩人當年即心有靈犀，互通情愫；二是歷史成就了此樁好事。事後，我曾對張君同學笑談說，「你的妹婿關宇，是歷史的一個遺存，是中國特定的政治歷史為你妹妹保留下這個難得的好對象啊」。

他們很快就結婚，婚禮辦得很隆重。婚後不久，關宇即進了村小學教書，隨後又被召進公社中學任民辦教師，與妻子一同上下班，村人無不羨慕。現在他們都早已轉為國家正式人民教師，獨生子也大學畢業了。