上海人過去最簡單的早餐莫過於吃泡飯，把隔夜冷飯用開水泡軟了充饑，佐菜無非是毛豆炒鹹菜、榨菜、醬菜，外加許多人所鍾愛的乳腐。

常見的乳腐有白、紅兩種，外形相似，都有一層薄薄皮膜，揭開後可見內蘊的酥軟腐膏，抿在嘴裡有絲絲鹹味和清爽口感。紅乳腐賣相好，稍微帶甜，口感更佳，身價也略高。小時候我常奉命端個大碗到醬油店去買乳腐，營業員會拿一把長勺，從一個大陶甕裡把乳腐撈起來裝到我的碗中；記得那時白乳腐的售價僅兩分一塊，紅乳腐則是三分。乳腐入碗後，我會請求營業員爺叔再加點乳腐鹵，爺叔一般會滿足我的要求。

到了吃早餐時，母親會用筷子把一塊乳腐一分為二，每人限量享用半塊伴泡飯。母親的口頭禪是，「乳腐不過是用來搭搭筷頭的，不是用來當飯吃的」。至於我好不容易討來的乳腐鹵，母親也有妙用，總是把它倒入砂鍋，和紅燒肉一起燜煮。如此燒出來的豬肉不僅毫無腥味，而且沾滿乳腐鹵的香氣，味道出奇的甘美，我們稱之為紅燒乳腐肉，可算一道名菜。

由於家中小孩多，母親必須勤儉持家，量入為出。她曾嘗試自己醃製乳腐，因為那時一大塊豆腐才賣四分錢，可切割成好多乳腐呢。可是，也許功夫不到家，或是黴菌培養不易，自製乳腐總不盡人意，就是做不出那種純厚的味道，母親只好作罷。

除了紅白乳腐外，乳腐家族裡還有兩種異類，其一是糟乳腐，顯然是製作時加入了做酒釀用的糟米，所以在乳腐鹵中能看到糟米粒，吃起來也明顯有酒釀之味。

另外一種就是臭乳腐了，顏色看上去黑不溜秋，撲鼻的氣味更有點嗆人，本人對它委實難以接受。我雖然喜歡吃油炸的臭豆腐，但搞不懂為何有人會喜歡臭乳腐這樣散發異味的怪物。

說到乳腐和醬菜，不由想到當年我工作的染紗廠，對面就是大眾醬菜廠，聽說它生產的醬菜和乳腐等產品還遠銷世界各地，很是了不起。從醬菜廠的籬笆縫隙中，能清晰看到工廠地面上大大小小的醬缸，也能時時從空氣中聞到隨風飄來的醬菜鹹酸氣。

醬菜廠有個漂亮姑娘是廠裡的團支部書記，身材苗條，性格開朗。巧的是，我工作的工廠，負責修理機器的金工車間就在醬菜廠隔壁；有個與我同時進廠的年輕機修工姓楊，生得英俊倜儻，還會幾種樂器，又善於交際，很快就藉近水樓台之便和隔壁的姑娘打成一片，後來水到渠成，大功告成。我們拿楊逗趣，說他豔福不淺，終於擒獲「醬菜西施」。