《老物件情懷》小人書的回憶

小人書。（曹永一提供）

二十世紀六○年代初，我七歲剛上小學，課餘時間最愛幹的事就是看連環畫了，我們稱為看小人書。

當年儘管一本小人書才一、兩毛錢，最貴的也不過三毛多錢，但是大多數孩子還是買不起，買不起又想看，就只有去街邊租來看。出租小人書的地攤一般設在商店附近，在街邊找一個靠牆背風的地方，擺上幾個小板凳就成了。

老闆大多將小人書的封面扯下來，貼在一張厚厚的牛皮紙上，寫上編號，往牆上一掛，就算是招牌，也算是目錄，想看什麼內容的書，直接在牆上找就是了。老闆會依據編號，很快從箱子裡找到你要看的那本；拿到手上的小人書，封面都是牛皮紙樣式，用鋼筆寫上故事的名字。

說是小人書，也有大孩子來看，中學生也愛看，甚至有成年人蹲在地攤上看。來地攤租小人書的人，大都是上小學的男孩，女孩極少，那時候女孩的標準課餘活動是跳橡皮筋。所以，談情說愛的小人書一般不受歡迎，價錢就比較便宜，依稀記得成年人比較青睞愛情故事。

記得「打仗」的書是三分錢看一次，「打仗」是指現代的戰爭故事，有槍有炮的，如果還有坦克、輪船、飛機，那就更好了，好像是「上甘嶺」最受歡迎。「殺仗」的書是兩分錢看一次，「殺仗」是指古代的戰爭故事，騎馬舞刀弄劍的，比如「三國演義」、「水滸傳」等；一般的工廠、農村或是城裡的故事，一分錢看一次，「劉文學」、「女籃五號」等屬於此類。

出租小人書按看的次數計費，每次卻不限觀看的人數。看小人書一般都不是自己去看，之所以要呼朋喚友，一是大家一起看可以相互討論；二是可以顯示朋友多；三是顯得夠意思，有了好事不忘朋友。更深層的原因，是因為錢太少，又想多看幾本，你有錢時叫上別人一起去，別人有錢時也會叫上你，通過分享達到互助。看小人書為我留下許多童年快樂時光。