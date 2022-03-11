一九五八年，大躍進的狂風吹進農村，虛誇作風大行其道，形式主義也如影隨形。許多地方，一年四季耕作鋤割都要寫口號到處張貼，播種後、收割完畢，甚至送完公糧都要報喜。每年「三秋」（秋收、秋種、秋藏）時間最長，開始時都要在田間地頭紮彩門、掛橫幅、貼對聯、寫標語，廣播喇叭、光榮榜一起上陣，敲鑼打鼓進行鼓勵和比賽，秋種完工後還要慶祝。

有一年我所在的公社，秋收秋種期間，從公社機關和所屬的學校、醫院、供銷社等單位抽調了三百人助農，前前後後忙了大半個月；慶祝活動那天，我建議安排大家吃頓餃子 ，以表達謝意，得到一致的稱讚和擁護。因為那個年代吃頓餃子不容易，聽說我建議吃慶功餃子，大家高興極了。

三百人期待吃慶功餃子，我卻遇到麻煩。請了幾個單位的炊事員商量，他們似乎面有難色，我說：「有什麼意見儘管說，我會設法解決。」

此言一出，他們異口同聲地說：「我們不是上海國際飯店，動輒幾百人吃大餐。不寬敞的小伙房，人員少，炊具也不應手，三百人一起吃餃子，恐怕辦不了，即使能辦，也辦不好。」我說，如果分工合作，細分任務，再大的困難也能克服，一定讓大家都吃上這頓慶功餃子。

算一算，由公社機關伙房牽頭，供應一百人，聯中伙房供應五十人，中心小伙房供應五十人，供銷社伙房供應六十人，醫院和衛校伙房供應四十人；各自去供銷社取麵粉，去食品站取肉餡。麵粉和肉餡的費用暫記在公社的帳上，白菜、蔥薑油鹽由上述單位自理，請會包餃子的人自告奮勇，各自選擇上述伙房，大家一起包餃子，人多力量大，肯定能辦好。

自告奮勇包餃子的人真不少，但是會包餃子的人不多，大都是現學現包，有的甘願當「餃子腿」（即遞遞拿拿），最後各伙房包出的餃子，五花八門。下午五時，各伙房開始下餃子，有的伙房因鍋小下不了多少，怕下不好，便自主改用蒸籠蒸，水餃變成蒸餃，吃起來倒也別有風味。

參與秋種的三百人各得其所，去指定的單位伙房等候吃餃子。公社領導分工來到上述單位，與三百人同時吃慶功餃子，大家在興高采烈的氣氛中，共祝三秋生產勝利。