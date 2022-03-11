我的故鄉青田是浙南山區偏僻小縣，但略有名氣，有大批遊客、歸僑等來來往往。青田山水優美，括蒼山脈蜿蜒全境，甌江西來，貫流而過，奇峰怪石夾岸對峙。早在南北朝時期，永嘉郡守謝靈運就特別鍾愛甌江山水，他沿江漫遊，寫下了大量膾炙人口、讚美甌江的山水詩篇。

我幼年時經常見江面上連片的木排，放流而下，木排上總有一小木屋，是放排人歇息的地方。河埠的樹蔭下打魚船片片點點，孩子們在河灘上遊戲、放風箏、游泳 。走進村裡，隨處可見建於明、清的民居，牆壁就地取材用河灘大石砌成。

石門洞是甌江邊一著名景點，古稱「全國三十六洞天」之一。人在江上見旗、鼓二峰相對如門，中間夾著一條小溪；進入內部，遙見瀑布從一百多米高的懸崖上飛瀉而下。人未近瀑，已聞瀑聲如雷，再往前便覺細雨撲面，終年不斷，這是倒瀉下的水注在岩石飛濺而成。

四周的岩壁上刻有一百多處前人的題詠，千百年來，許多文人雅士到此造訪，謝靈運、李白、陸遊、湯顯祖都留下了詩篇。李白詩讚石門洞：「瀑布掛北斗，莫窮此水端。噴壁灑素雪，空濛生晝寒。」

青田在歷史上曾湧現時代的風雲人物，明朝的開國功臣劉伯溫就是青田人，朱元璋將他比作西漢初年輔佐劉邦的張良。劉伯溫未出山前在石門洞讀書，留下多處遺跡，明朝政權穩定後，劉伯溫又歸隱青田；後世感其高風亮節，在石門洞修建劉文成公祠，自明、清以來一直保留至今。

已故的國民黨 副總裁、副總統陳誠先生的故居，就在離石門洞五里的高市村。高市是個小村，一條小溪從村中流過，把村一分為二，靠江邊的是外村，靠裡面的就叫底村。陳家在外村，陳誠的故宅保存良好，屋子不大，幾個房間圍著一個小小的天井。

村裡的小學是陳誠先生在三○年代捐資修建的，三層的教學樓，是當時青田最好的小學，周圍各鄉子弟都來上學；我家在底村，小時候常踏著溪中的墊腳石去上學。陳誠故居現在經過整修，充實陳誠先生的歷史資料，常吸引大批人士參觀。

清末以來，吾鄉的志士仁人投身軍政學各界，功勳卓著，縣政協文史資料委員會為此編寫「青田百名將軍錄」，為後代留下了紀錄。一個小縣在幾十年間湧現百名將軍，並不多見。

青田還以石雕著名，青田石溫潤如玉，色彩、花紋奇麗，與昌化石、壽山石並稱為中國三大名石，六朝時期就有人以青田石雕刻小動物。宋朝的趙子昂開始用青田石治印，文人雅士爭相模仿，從此風行全國；後來，雕刻工匠又用青田石刻製各種用品，例如筆架、花瓶、燈座等，還用以裝飾屏風，鑲嵌造像。

雕刻工匠巧妙利用石料的天然色澤、紋理和質地，進行藝術設計，使所雕刻的形象與石料天衣無縫，渾然一體，例如綠瑩瑩的白菜上停著一隻黃燦燦的小昆蟲，它們的顏色都是這一塊石料的本色。青田湧現多名國家級的石雕大師，郵電部還發行了青田石雕特種郵票。

青田也是中國著名的僑鄉。青田可耕地過少，人們形容為「九山半水半分田」，因此青田人一直努力向外發展。

十九世紀末，不少人挑著一擔「圖書岩」，步行穿越俄羅斯，到達歐洲。他們艱苦卓絕，不怕困難，邊走邊雕刻各種物品出售，以此維生。

他們後來就在歐洲各國生根開花，有的「把外國老婆也騙回來了」（青田人幽默的講法），他們在實踐中掌握了各種外語，首先是「1—10，百，千，元，角，分」等計數用詞。青田全縣人口七十多萬，但目前在世界各地的青田人就有二十五萬，分布在一百二十個國家。

八○年代開始，青田出現了新的出國潮。

東歐解體後，南斯拉夫發生動亂，當地的商品生產停滯，青田人看出這是一個莫大的商機，村裡的人以老帶新，訂立一定的傳幫合同，許多小學、初中畢業的年輕人都紛紛出國。

目前在塞爾維亞首都貝爾格勒、羅馬尼亞首都加勒斯特都有著大批青田人，西班牙、荷蘭、德國、法國、義大利 也到處可以聽到青田話，北歐各國也有不少。

西班牙巴塞隆納舉行奧運時，中國代表團的飲食就是由當地青田華僑承包下來。小小一個青田縣，居民的美元存款達到三億多，有人打趣說，青田的大爺大媽打牌都是用歐元來結算，從一個方面表現青田人在海外的成績。

一些青田人在海外的政界、文化界也嶄露頭角，像是在日本受人崇拜的棒球明星王貞治，父親就是青田人，他也算青田後代。

青田和台灣有著幾代人的親情聯繫。在台的老一輩青田人關心桑梓的發展和進步，捐款支持和鼓勵故鄉的學子；如今在青田和台灣，兩所與陳誠生平事業有關的學校和水庫，已結成友好關係。

青田地處浙南，以前交通不便，現在鐵路、高速公路貫通，原先的公路也整修得相當完善。青田縣城高樓不乏具有歐美情調的新型建築，在青田縣城裡走一走，處處也可以看出人文與世界緊密聯繫，我以身為青田人而自豪。