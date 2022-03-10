夏日，荻草像是一個大叔，套著不合身的草綠色保安服，站在石坡上，就像一個小男孩穿了媽媽的綠裙子。可能是想要顯得威武高大，他煞有其事地叉著腰，挺起胸，擺出一副白金漢宮石階上衛兵的氣勢；一根纖細的粉白色小旗幟被他箍在懷裡，風起時，無數銀色絨毛就像是傘兵，在藍天白雲下躍過屋頂與河灘，離大叔遠去。

冬日，大叔顯得無比溫柔與安詳，一副與世無爭，活在自我世界裡的模樣；冬日正午的暖陽下，他低俯著身子，收斂了鋒芒，成了一位脾氣綿軟的老人。大叔是我家的「保安」，說來話長。

幾年前，我在門口用石頭砌成了一米多高的石牆，石牆整齊又牢固，有一種古樸的自然意境。一開始，有一些草木想在牆上立足，卻因沒有土壤和水分，自動離開。有一棵帶狀葉片的草，不顯眼地貼在石牆上，天晴一副垂死的樣子，下雨就馬上恢復鮮活的生命；沒人認為這棵草能在石頭上長大，因此兩年間我都沒在意過這草的存在。

有一次，女兒哇哇地哭著跑到我面前，血從她指間一滴一滴流出來。女兒說，她用力拔石牆上的一棵春蘭草，被草咬破了手指。這哪是春蘭草呢？是一棵荻草，堅硬的葉子邊緣長著一排鋒利的齒，傳說魯班就是被荻草畫破手指而發明出鋸子。我來到石牆查看，荻草紮根石縫，無法斬草除根，就拿出剪刀，三下五除二將之剪個乾乾淨淨。

一個月後，石牆上的荻草又長出來了，而且個頭比原先還大一些，顯然荻草的根部穿到石頭縫裡面去，吸收到了泥土的水分和營養。雖然女兒再也不敢去碰，我還是不放心，再用剪刀將荻草剃了個光頭。荻草頑強，非常固執地跟我較勁，青嫩芽片不斷冒出來，稍一怠慢，荻草就枝繁葉茂，繁殖力非常強大。

女兒讀二年級後，有一天看見我又在用剪刀清除荻草，跑來阻止說：「爸爸，老師說這是荻草，可以拿來寫字，你不能傷害。」然後，一字一句跟我說起歐陽修母親「畫荻教子」的故事。

野草燒不盡，春風吹又生，我索性不再理會荻草，任其孤獨地在石頭上自生自滅。限於空間，荻草也無法繼續長高，我們雙方就像達成了協議，從此相安無事，每年都能看見荻草執著於石牆，就像一位盡職盡責的保安。有風來，荻草就挺身而出，揮舞著鋸齒與風搏鬥；夏天雷雨多，那棵荻草經常被風雨摁在牆上動彈不得，看了讓人忍俊不禁。

後來，我們舉家搬到市區，偶爾回老家，遠遠看見那棵荻草，就像看到了親人一樣親切。他還是那個盡職的保安，堅守在自己的崗位，心無旁騖，但已經不再那麼孤獨了，腳下的石頭，爬滿了苔蘚。當年種在院子裡的凌霄，藤蔓纏繞著欄杆門，紅色的凌霄花像密密麻麻的鎖，有荻草守護老家，守護故鄉，在外的我，才會心安。有一天，我肯定會回歸家鄉，從此終日與荻草相伴。