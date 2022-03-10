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《老照片說故事》新店到公館的火車

文、圖／李澤先
六十年前新店碧潭的照片。新店是公館到新店碧潭火車的終點站。
六十年前新店碧潭的照片。新店是公館到新店碧潭火車的終點站。

近日讀到一篇有關在台北公館與新店間行駛小火車的短文，勾起年少回憶。一九四九年，台灣鐵路管理局收購萬華經公館、景美、大坪林、七張再到新店的小火車。小時候家住在埤腹的經濟部宿舍，就在景美附近，又因在師大附中與工專就學，後來又在裕隆車廠工作，對於小火車附近的站名都很熟悉。搭小火車、公車往返經歷了好多年，很多好友同學也都住在這一帶。

記得高一時，家父因在經濟部工作，分配到一棟位在景美附近、有四間臥室的宿舍，全家興高采烈地搬了進去。我與小弟共用一臥室，還有一個可飼養小動物與栽種花草的大院子，對我這愛動物與喜好蒔花種菜的人，真是如魚得水。

家父也曾帶我們到淡水浴場學會游泳，可惜沒找到鄰近的適當游泳場所施展。如今發現景美離碧潭很近，騎車或乘小火車都可到達，又有好友同學住那，所以另一名住在木柵的好友，就常騎著車先路過我家，兩人再一起沿著小鐵路線到新店碧潭游泳玩樂。

剛開始只敢在吊橋附近的水邊戲水，仰望「小赤壁」與兩百米長的吊橋，越發覺得深綠色的潭水高深莫測。後來與朋友壯著膽子游到過潭心，有一天身心感覺良好時，決定要橫渡碧潭；大家一鼓作氣游過了碧潭，到達對岸一塊大石上，朋友也游過來了，相視而笑，得意心情盡在不言中。

闖過了這關，體力與膽識與日俱增，把目標又放遠些，想看看上游新店溪的情景，我們就把游程再往上游推進。放暑假時，我們來碧潭避暑游泳的次數更多，游的距離也更遠，看著旁邊來往的遊艇，覺得還挺神氣的；有一天試探著逆流而上，看著沿岸陌生的風景，既享受又興奮。

岸邊有一礦區，心中琢磨著似乎與這火車貨運有些關聯；再往上游不遠的前方，豁然開朗，潭面變窄，高岩不在，感覺上是到了碧潭的灘頭渡船頭附近，水流較淺但稍湍急。我們踏上了像鵝卵石的岸邊，總算是把碧潭從頭到尾看透澈。

青春少年，情竇初開那幾年與好友愛看年輕女孩，每次在公館站看到好友下火車時眼帶興奮、臉有笑意，就猜到他瞧見那個在大坪林上車的女孩。那時不知她們的名字，都用站名或校服顏色代替名稱。如今回想起來，人不癡狂枉少年，也滿天真可愛的。

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