之後，中國社會恢復秩序，走上正軌，聽說端伯與家人於八○年代初先後返回大城市。我想當然認定了端伯離開鄉村，大有可能帶走了銅鑼。過不久，我由就讀的城區中學搭客車返鄉，在小圩下車步行途經端伯村子，遠遠望見他站在曬場上，頓時喜出望外。

端伯大堂正中央的木架，銅鑼照樣懸掛其上，端伯笑著說：「兒女說我年老了，方便照顧我，勸我留在城市住下，可是我能留下嗎？每到夜晚，我老是睡不安寧，輾轉反側想著回到老房子住下來。」他滔滔不絕：「兒女都說我這個做爸爸的勞碌命，住在繁榮熱鬧大城市不樂意，只願住在生活不方便的鄉村，哈哈哈，勞碌命就勞碌命吧。其實他們說錯話啦，誰說住在鄉村不方便，鄉村空氣清新，吸一口就已稱心如意，反正我這一輩子，總覺得睡在老房子最舒服安穩。」

我順著端伯的話說：「我讀過一些書，裡面說人的一生大多時間睡在床上度過的，睡得舒服安穩最妥當。您認為在老房子住得好，長住下來最合適。」端伯開懷大笑：「你說到了點子上。」窗外飛過一隻小鳥，他久久看著窗口又說：「努力啊，努力才會有大成。看看，小鳥長硬了翅膀就能高飛的，端伯等著你再來我老房子敲銅鑼，好不好？」他拿起釘子上的木槌說，「沒拿木槌敲銅鑼很久了吧，不妨試一試。」

我接過木槌使力敲銅鑼，融合許多的情感，那聲音聽上去愈加嘹亮。告辭端伯前，我承諾地說：「端伯，一有時間，我會再來你這兒敲銅鑼。」說歸說，我失約了，自離開小村乃至於大學畢業、工作，未再去過端伯老房子敲銅鑼。

某天晚上，我在城區劇院看大戲，其中配樂的敲銅鑼之聲，入耳入懷入情，大戲落幕，人們報以最熱烈掌聲。劇院散場了，我走上後台，不出所料，在後台見到的敲銅鑼奏樂者，果然是端伯。端伯身體健壯，滿臉慈祥，我走近說：「端伯，當年坐在榕樹下那些老爺爺說的，實際上是您說的那句話『使力敲銅鑼，聲聲入人心』，我明白其意了。你敲銅鑼這麼好聽，力度勇猛，威風凜凜，豪氣沖天，絕對不減當年。」

端伯看著掛在戲台木架上的銅鑼，心靜如水地說：「在今日，使力敲銅鑼，才得以真正聲聲入人心。你看我現在多開心、多高興呢！演員上台歡歡喜喜做大戲，人們台下熱熱鬧鬧看好戲，說明了人們過上了安穩、安心的日子。既然劇團還看得起我，專門請我敲銅鑼配樂，那我更要做好這份工。」

時光荏苒，早年我由海外還鄉，專程趕往端伯住的鄉村，要看一看掛念的銅鑼。村人說，端伯健在時已將銅鑼捐給小城市華僑華人博物館 。我立即約上伙伴，開車趕往博物館，可惜恰逢博物館整理內務暫時關門，未能進去敲銅鑼。

近年受疫情 影響，沒辦法飛回老家旅行，但我始終牽掛，抱著一份熱切與嚮往，希望疫情快快過去，再回華僑華人博物館敲銅鑼。到時候，我想著趁機對參觀者推薦，敲銅鑼發出的聲音，使人見證了美好與喜樂，還讓人感受了發憤與衝勁。

➤➤➤牽記敲銅鑼（上）

➤➤➤牽記敲銅鑼（中）