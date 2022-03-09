有一張一九九九年十月，遊覽胡佛水壩的參觀門票和停車場收據，我足足保存二十多年，當時門票成人是八元，停車費才二元。

胡佛水壩是在一九三○年代初動工，當時正值美國有史以來最大的經濟衰退，成千上萬的失業工人，蜂擁而至尋求工作機會。如今在歷史性的電視節目裡，還可以看到工人們腰繞著纜繩，懸吊在岩石崖壁上，敲掉鬆動的岩塊，或是穿著大膠鞋，踏實剛剛灌注的水泥漿。據統計，有上百名的建築工人因意外身亡，他們是真正的無名英雄。

因為募工容易也便宜，水壩耗時五年，比預定時間早兩年完工，是美國現代七大土木工程奇蹟之一；由大壩攔成的湖叫作密德湖，為內華達州、加州 和亞利桑那州等地，提供了重要電力、民生與農業用水。當時壩頂的公路，除了應付觀光 客之外，還是內州前往亞州的必經之路，人車爭道險象環生。主管當局於是在下游不遠處，蓋了一座新的鋼筋混凝土大橋來分流，這個新大橋在二○一○年完工，橋的兩側有行人專用道，走到橋中間回望胡佛大壩，可看到從壩頂到壩底弧形的壩面，非常壯觀。

大壩攔截的水，主要是降在猶他州和科羅拉多州的冬雪，經由科羅拉多河聚集而來，但由於地球暖化，雪量越來越少，春夏之際融化的雪水又直接被大地吸收，所以水庫的進帳也就入不敷出了。

記得當年從壩頂往下看，水面幾乎垂手可得，成群的大魚游來游去，等著遊客餵食。我後來從維基百科查資料，才知在一九九九年的夏天，也就是我拜訪的當時，是密德湖最後一次的滿水位；其後二十多年的乾旱，水位竟然下降了一百六十多呎，今日積存的湖水，只有滿水位時的四成不到。

幾年前我曾經再次繞行密德湖，只見兩岸因為水位消退，裸露出光禿禿、寸草不生的岩石崖壁，令人怵目驚心，大自然的反撲，或許還真不是人類科技所能逆轉。胡佛水壩和這座新蓋的橋，離賭城 不到一個小時車程，不必參加旅行團，自己開車去非常方便，如果有機會去賭城玩，可以安排幾個小時的半日遊，參觀這個大自然與人類建築工藝交織的景點。